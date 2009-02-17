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Yılmaz'ın karısı ben olacaktım

Şarkıcı Sevda Karababa, geçmişte Yılmaz Erdoğan’la büyük bir aşk yaşadığını, ayrılık nedeniyle Amerika’ya kaçtığını söyledi.

17 Şubat 2009 02:00

Şarkıcı Sevda Karababa, geçmişte Yılmaz Erdoğan’la büyük bir aşk yaşadığını, Amerika’ya kaçışının nedeninin de ayrılık acısı olduğunu açıkladı.

Eşinin yerinde ben olmalıydım

“Niçin kariyerini bırakıp gittin?” diye sordular hep... Nedeni aşktı. Yılmaz Erdoğan’a aşıktım. Bir yıl büyük aşk yaşamıştık. Ben ona kabak kemane çalardım, o bana şiir okurdu. O dönem ona inanılmaz şarkılar yazdım. Aslında şu anki eşinin yerinde de benim olmam lazımdı. Çünkü onu çok sevdim. Aşkımızın en büyük şahidi ise Metin Arolat’tır.

Aşka inancımı kaybettirdi

İlişkimizdeki gelgitler yüzünden sürekli ağlıyordum. Hatta bir kere ona giderken kaza yaptım, ölümden döndüm. Benim kariyerimi ardımda bırakıp çekip gitmemin, Amerika’da evlenmemin nedeni de Yılmaz’ı unutmak istememdir. Bana hep sabah kahvaltıları hazırlardı ve “Eğer bir kadına değer veriyorsan ona kahvaltı hazırlarsın” derdi. Ama benim onu sevdiğim kadar sevmemiş beni... Yılmaz Erdoğan yüzünden ne aşka inancım kaldı, ne sevgiye...

(Hürriyet)

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