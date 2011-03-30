Yılmaz'dan SİYAD ve ‘Altın Bamya’cılarla gönderme

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TÜRSAK Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘4’üncü Yeşilçam Ödülleri’ sahiplerini buldu. Lütfi Kırdır Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törenin sunuculuğunu Cansu Dere ve Halit Ergenç yaptı.Sinema ve dizi oyuncularının katıldığı törende, ünlü kadınların şıklıkları göz kamaştırdı. Modacılar tarafından hazırlanan kıyafetlerle kırmızı halıda yürüyen güzeller, birbirleriyle yarıştı.Hamilelik sonrası uygulanan operasyon nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Hande Ataizi, geceye sevgilisi Benjamin Harvey’le katıldı. Ataizi, “Ruhumda, sağlığımda çok iyi” dedi.Geçen aylarda el ele görüntülenen Emre Aydın’la Mine Tugay, ilk kez bir davete katıldı. Fotoğraf çektirmek istemeyen çift, koşar adımlarla salona geçti.Geceye, sevgilisi Arda Sözen’le katılan Ahu Türkpençe, ‘Kaybedenler Kulübü’ filmindeki sevişme sahneleriyle ilgili “Beni rahatsız etmiyor. Filmi izleyenler, o sahnelerin çok kısa bir bölümde yer aldığını biliyor. Yorum yapanların içleri fesat” açıklamasını yaptı. Okan Bayülgen’in programında asgari ücretin 170 TL olduğunu söyleyerek zor duruma düşen Türkpençe, konuyla ilgili, “Halen kendimden utanıyorum. Bunu bilmemek kadar kötü bir durum olamaz. Herkesin bildiği bir şeyi bilmemek çok ayıp. Halktan uzak ve kopuk yaşıyor tarzında hatırlanmak istemem” dedi.‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Demet Akbağ, yeni projeleri olduğunu söyledi. Akbağ, “Tiyatro ağırlıklı projeler var. Bir de Ata’yla sahne çalışması üzerine çalışıyoruz. Ata Bozcaada’da çalışmalara başladı” şeklinde konuştu.