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Ekonomi

Yılmaz'dan Kıdem Tazminatı Fonu açıklaması ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 19:46

-Yılmaz'dan Kıdem Tazminatı Fonu açıklaması ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatı konusunda üzerinde çalışılan modele ilişkin bilgi verirken, ''Kesinlikle hiç kimsenin hakkına hukukuna dokunmadan hak kaybı oluşturmadan geçmiş tecrübeleri de dikkate alarak yeni bir model tasarlanıyor'' dedi. Yılmaz CNBC Televizyonunda katıldığı programda, hükümetin üzerinde çalıştığı kıdem tazminatı fonuna ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz, ''istihdam paketinin en önemli ayaklarından biri olan kıdem tazminatında yeni dönemde Avusturya modelinin benimsenmesi mi söz konusu'' şeklindeki  soru üzerine Avusturya modelinin kendisinin zikrettiği bir model olmadığını söyledi. Uzun bir süredir bu konu üzerinde çalıştıklarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de sosyal taraflarla istişare içinde bunu olgunlaştırma gayretinde olduğunu anlatan Yılmaz, ''Olgunlaşma sağlandığında bunu Meclisimizde yasalaştırmış olacağız'' diye konuştu. Yılmaz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:  ''Mevcut kıdem tazminatı sistemimiz işsizlik sigortası sonrası aslında reforme edilmeliydi. O anlamda geç kalmış. Bir taraftan da bu fon ne kadar kullanılıyor diye baktığınızda çalışanlarımızın sadece yüzde 7'si bundan faydalanıyor. Dolayısıyla bu artık modern olmayan, iş görmeyen Türkiye'nin rekabet gücüne, istihdamına katkıda bulunmayan bir sistem. Yeni sistemde kesinlikle hiç kimsenin hakkına hukukuna dokunmadan hak kaybı oluşturmadan geçmiş tecrübeleri de dikkate alarak, çünkü geçmişte gerçekten yanlış, güven kırıcı uygulamalar yaşanmış bunlar da çalışanlarımızın zihninde bazı endişeler oluşturmuştu. Bunun da önüne geçecek şekilde yeni bir model tasarlanıyor.'' Bu modelde bir fonun olacağını, ancak ''kişisel hesap'' düşündüklerini anlatan Yılmaz, herkesin kişisel bir hesaba sahip olacağı, o hesapta biriken miktarı görebileceği, takip edebileceği onun nasıl değerlendirildiğini görebileceği bir yapı tasarladıklarını, bu şekilde burada biriken paranın başka şekilde istismar edilmesinin de önüne geçilmiş olacağını bildirdi. Bakan Yılmaz, ''çalışanlar ne kadarlık bir ödemeden sonra bu fondan yararlanmaya hak kazanacak'' şeklindeki soruyu yanıtlarken de bütün detayların teknik düzeyde çalışıldığını, henüz açıklama yapabilecekleri bir konumda olmadıklarını söyledi.  Yılmaz, yıl sonuna kadar bu çalışmaları bitirmiş olacaklarını belirterek, Meclis açıldığı zaman büyük bir ihtimalle bunların belli bir olgunlaşma dönemine girmiş olacaklarını ifade etti. Bu konuda hükümet programında ifade ettikleri cümleye atıfta bulunan Yılmaz, ''kıdem tazminatı fonu sosyal taraflarla istişare içinde oluşturulacaktır'' cümlesinin aslında her şeyi anlattığını, mevcut çalışanlara mevcut haklara hiçbir şekilde dokunmamanın temel prensiplerini olduğunu kaydetti.

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