Yılmaz Vural'ın 'ahlaksız' dediği Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık konuştu

Gençlerbirliği'ndeki görevine 6 gün içinde son verilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın, "Fatih hoca, bir daha milli takıma alma. Ahlaksız bu!" diye suçladığı takım kaptanı Ahmet Çalık, Vural'a sosyal medyadan yanıt verdi. Vural'ın aktardığı sözleri kendisinin söylemediğini belirten Çalık, "Tarafıma yapılan eleştiriler haksız ve asılsızdır. Benim terbiyemde bütün hocalar saygıyı hak etmektedir" dedi.

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Ahmet Çalık, şunları söyledi:

"Ben büyüklerine, özellikle de öğretici eğitici konumunda olan, kendisinden bir çok bilgi alacağım, gelişimime katkı sağlayacak ve özellikle üzerimde emekleri olan hocalarına saygısızlık etmemeyi, eleştirmemeyi öğreten bir aile ve Gençlerbirliğiterbiyesi aldım.

"Benim terbiyemde bütün hocalar saygıyı hak etmektedir"

Yılmaz Vural hocamızın gönderilmesi ile uzaktan ve yakından bir ilgim yoktur. Teknik-Taktik eleştiri ve hoca beğenmeme haddim de değil hakkım da. Yılmaz hocamız tarafından ben söylemişim gibi basına aktarılan cümleler kesinlikle bana ait değildir. Hiçbirini söylemedim. Bunları söyleyen arkadaşlarımı bildirip, kulübümü tartışılır hale sokmak istemiyorum. Ben hocalarıma karşı hiçbir ahlaksızlık yapmadım. Tarafıma yapılan eleştiriler haksız ve asılsızdır. Benim terbiyemde bütün hocalar saygıyı hak etmektedir. Değerli büyüklerim, özellikle benim üzerimde emeği olan hocalarımın ve futbol camiasının bunu bilmesini ister, saygı duyarım."

"Fatih Terim'den rica ediyorum. Allah aşkına bir daha milli takıma alma. Ahlaksıza bak!"

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Gençlerbirliği'ndeki görevine son verilmesinin ardından şunları söylemişti:

"Kaptan Ahmet Çalık'ı aradım. 'Küme düşebilecek takımız. Çok ofansif oynatıyorsunuz' dedi. Sen daha 21 yaşındasın, antrenörlüğü senden mi öğreneceğim?' dedim. Ahmet Çalık antrenmanda üşüdüklerini söylüyor Oyuncular çalışırken durmuş üşümüşler! Çok fazla toplantı yapıyormuşuz ve takımı ofansif oynatıyormuşuz. Bu kerataların hepsini deşifre etmek lazım. İki üniversite bitirmiş, 751 maç yönetmiş antrenöre antrenman tekniği öğretiyorlar. Ahmet Çalık efendi de milli takımda oynuyor. Fatih Terim'den rica ediyorum. Allah aşkına bir daha bu adamı milli takıma alma. Ahlaksıza bak! Böyle saçma bir tip olabilir mi. Herkes kendine çeki düzen versin."