Yılmaz Vural'dan ağır eleştiriler: Ahlaksız futbolcular; Türk antrenörleri, sürünün ya!

Gençlerbirliği'nde göreve geldikten 6 gün sonra kovulan Yılmaz Vural, futbolcular ve Türk antrenörleri için ağır ifadeler kullandı. Takımdan futbolcuların şikâyeti ile gönderildiğini söyleyen Vural, "Herkes bana 'Neden bu kadar çok takım değiştiriyorsun' diye soruyor. Bu ahlaksızlar grubu ile nasıl uzun süre çalışabilirsin" diye isyan etti. Antrenörler Derneği Başkanı'na da tepki gösteren Vural, "Sen ne yaptın ya? Bu adama bir yemekle oy veriyorlar. Türk antrenörleri, sürünün ya!" diye konuştu.

Vural, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

*İlhan Cavcav beni aradı ve yorgun bir sesle 'Yılmaz sana ihtiyacımız var. Eskişehir maçı bizim için çok önemli. Ekibini de al ve gel' dedi. Ben bu teklife şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Çarşamba kulüple anlaşma sağlayamadık sonra İlhan Bey'in fabrikasına gittik ve anlaşma sağladık. Takımın başına 2-3 saatlik uykuyla müthiş bir tempoda çalışarak geçtik. Eskişehir maçına motivasyon sağlamak istedik...

*İlk günlerde sıksık toplantılar yaptık. Görüntülü analizler yaparak maça hazırlandık. Kaybettik ama soyunma odasında oyuncuları tebrik ettim. Çünkü topla oynamada yüzde 79'a 21 öndeydik. İstatistiksel anlamda çok üstündük rakipten... Atılan bir topta rakibin çok güzel bir golü geldi. Bireysel bir gol yedik. Ama oyuncularımdan ne kadar memnun kaldığımı söyledim onlara...

*Daha sonra kampın tarihini verdim oyuncularıma... 'İyi tatiller, görüşürüz' dedik ve ayrıldık. İlhan başkanla da konuştuk. Primleri konuştuk. Az da olsa artırma kararı aldık. Ben de dedim ki, 'Transferleri konuşalım'. Başkan da bana 'Allah aşkına rapor ver' dedi. Ben de ona 'Başkan 4 günlük adamın raporu işe yaramaz' dedim.

*İlhan abi 'İsveç'ten Hasan Çetinkaya diye bir menajer var. Allah kahretsin. Hep o getirdi bu oyuncuları' dedi. Ben de '13 oyuncudan verim alamayız' dedim. 'Bunların çoğu genç, gitsinler, HaCcettepe'de oynasınlar. Zaten 3 senelik sözleşmeleri var, göndremezsin'.

*Daha sonra sabah kulübe giderken, Süha bey aradı, 'Yılmaz abi, İlhan beyle yanyanayız. Oyuncular seni istemiyormuş'. Ben de cevap verdim, 'İlhan abi eskiden sen yollardın. Şimdi oyuncular hocaları yolluyorlar.'... O da bana, 'Sen 13 oyuncu istemişsin... Emrah bey (Atasoy) öyle söylüyor...' dedi. Ben de 'Bu bir rapor değildi' dedim. Çok sinirlendim, adeta cinnet geçirdim. Burada söyleyemeyeceğim sözler söyledim.

"Ahmet Çalık bana 'Defansif oynat' dedi"

Daha sonra Ahmet Çalık'la konuştum. Bana 'Hoca biz zaten küme düşecek takımız. Sen bizi çok ofansif oynatıyorsun. Defasif oynamamız lazım. Yabancılar daha çok izin istemiş vermemişsin. Çok toplantı yapıyormuşsun.' dedi. Ben de ona 'Yahu sen 21 yaşında oyuncusun milli takıma yükselmişsin. Bana işimi mi öğreteceksin?' dedim. 'Senin vereceğin taktik anlayışla mı ben takımı oynatacağım. Sen toplantıdan sıkılıyorsun, insanlar bütün gün çalışıyor 1300 TL maaş alıyor' dedim. Daha sonra panik halinde beni yeniden aradı, Fatih hocanın beni aradığını duymuş...

- Ahmet Çalık'a "Utanmıyor musunuz" dedim.

- Herkes bana "Neden bu kadar çok takım değiştiriyorsun" diye soruyor. Bu ahlaksızlar grubu ile nasıl uzun süre çalışabilirsin!

- Ahmet Çalık ve idari menajerin, İlhan ağabeye sözleri sonrası Türk antrenörün düştüğü durum.

- Antrenörler Derneği Başkanı, "Sen ne yaptın ya?" Bu adama bir yemekle oy veriyorlar. Türk antrenörleri, sürünün ya!

- PTT 1. Lig'de 17 haftada yanılmıyorsam 38 antrenör değişti. Bu nasıl iştir!

- Beni Fatih Terim 3-4 defa aradı. Samet Aybaba, Rıdvan Dilmen ve birkaç arkadaşım daha aradı. Hepsine teşekkür ediyorum.

- Lisans denen bir durum var. Adam futbolu bırakıyor ertesi gün antrenör oluyor. Saygı duyuyorum ama böyle olmaz.

- Sİyasetçilerin çoğu antrenör ataması yapıyor. Ne oldu kardeşim antrenörlük mesleği? Bu kadar kolay mı?

- Bir telefon, "Bu bizim çocuk, göreve alın" diye atama oluyor.