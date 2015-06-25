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Spor

Yılmaz Vural'dan şaşırtan karar

Vural, en son Süper Lig'de Kardemir Karabüspor'u çalıştırmıştı

25 Haziran 2015 11:44

Türk futboluna damga vuran teknik direktörlerden Yılmaz Vural, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Mudanyaspor ile anlaştı. Vural, Bursa ekibine 'teknik danışman' olarak hizmet verecek.

Vural, en son Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabüspor'u çalıştırmıştı.

Mudanyaspor'un 20 Temmuz'da yapılacak olağanüstü kongresi öncesi tek başkan adayı olarak ortaya çıkan Recep Günay, güçlü bir ekiple işbaşına geleceğini belirtirken, ilk olarak Yılmaz Vural transferini duyurdu. Vural'ın 'Teknik Danışman' olarak kulüpte görev yapacağını açıklayan Günay, şimdi teknik direktör arayışına girdiklerini söyledi.

 

Günay: Hedefimiz 3. Lig'e çıkmak

 

1999-2000 yıllarında Bursaspor Kulübü Başkanlığı da yapan Recep Günay, "Benim amacım Mudanyaspor'u 3. lige çıkarmak. Mudanyalı ve Bursalı işadamlarının desteğiyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Bursaspor Kulübü ile de anlaştık. Mudanyaspor bundan böyle Bursaspor'un pilot takımı olacak. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ile de anlaştık. Kendisi bize teknik danışman olarak yardım edecek. Yılmaz hocamız şimdiden teknik direktör ve futbolcu aramaya başladı" diye konuştu.

 

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