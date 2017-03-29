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Spor

Yılmaz Vural'dan 'ırkçılık' savunması: Onlara her gün sarılıyorum

"İnsan ayırmak gibi bir düşüncem olmadı, olamaz da"

29 Mart 2017 17:02

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Radyospor’da katıldığı bir programda, Afrikalı oyuncular için kullandığı, "Türkiye’de bakıyorum her yer simsiyah. Burası Afrikalı gençleri doyurma ligi değil" sözleriyle ırkçılık yapmadığını savundu. Vural, "Benim takımımda şu anda iki Afrikalı oyuncu var. Biri de takım kaptanımız Gosso. Onlara her gün sarılıyorum" dedi. 

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, hayatı boyunca insanlar arasında ayrım yapmadığını ifade eden Yılmaz Vural şunları söyledi:

"Benim burada vermek istediğim mesaj, liglerdeki yabancı oyuncuların çokluğundan kaynaklanan sorunlar. Yerli futbolculara değer verilmesi gerektiğini söylüyorum. Asla ırkçılık yapmadım. Bazı çevreler konuşmamı yanlış değerlendirmiş. Benim takımımda şu anda iki Afrikalı oyuncu var. Biri de takım kaptanımız Gosso. Onlara her gün sarılıyorum. Bir dönem Trabzonspor’da oynayan Yattara benim kardeşim gibidir. Pascal Nouma ile de sürekli görüşüyorum. İnsan ayırmak gibi bir düşüncem olmadı, olamaz da” dedi.

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