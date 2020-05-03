Yılmaz Vural: Hakkını arayanın yolunu kesiyorlar, kulüplerin hepsi batmış durumda

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının futbol endüstrisine etkilerini “Türkiye’de her şey birbirini tetikliyor. Şu anda kulüplerin bir kuruş geliri yok. Nasıl ödeyecek? Kulüp batarsa kime faydası olacak? Bu karşılıklı çözülmesi gereken bir konu.” sözleriyle değerlendirdi.

Vural, "Üç kez sendika kuruldu. İlkini Metin Kurt kurdu, ‘komünist’ dediler, iş bulamadı. İkincisini Rahim’ler kurdu, olmadı. Futbolcuya da, antrenörlere de sendika gerekiyor. Biz derneğin yönetimindeyken siyasetle ilişki kurmaya çalıştık. Türk-İş’le toplantı yaptık. Bizi davet ettiler. ‘İstanbul’da bina verelim, personel verelim, kurun bu sendikayı’ dediler. Fakat maalesef ben o kadar uğraşmama rağmen beceremedim. Çünkü biliyorsunuz lokavt kararı falan var. Türkiye’de biliyorsunuz, hak alma olayı, bütün yollar kesiliyor yani… Kulüpler problem yaşamak istemiyorlar. Hepsi batmış durumda. Devletin ele alması gereken çok detaylı bir konu. Antrenör ve hakem derneklerinin, taban birliklerinin de kendi aralarında organize olması lazım. Sendikayı kurarsın çalışmaz. Rahim’in başına gelenlere bakın. Biz de bu aralar konuyu kendi aramızda konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazete Duvar’dan Alper Budka’nın haberine göre, “Korona günlerinden geçiyoruz. Şu günlerde alt liglerde ödemelerin yapılmadığını, geciktirildiğini ya da eksik yapıldığını duyuyoruz?” Sorusuna Vural, “Yahu koronadan önce de yapılmıyordu. Türkiye’de ödeme yapan toplasan 10 tane takım var yok. Başakşehir, Sivasspor, böyle toplasan 3. Lig’den Süperlig’e 10 tane takım yok. Benim 35 senelik antrenörlük hayatımda paramın tamamını alıp gittiğim takım yok.” yanıtını verdi.