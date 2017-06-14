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Spor

Yılmaz Vural, Göztepe'den ayrıldı!

İzmir ekibinde yeni teknik direktör adayları Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez

14 Haziran 2017 17:32

Normal sezonun bitimine 9 hafta kala takamın baştığı geçtiği Göztepe'yi önce play off'a, ardından Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural ile bir haftadır süren görüşmede anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Tecrübeli hocanın talep ettiği ücretle yönetimin önerisi arasında büyük fark olduğu öğrenilirken, Başkan Mehmet Sepil'in yeni arayış içine girdiği kaydedildi.

Günlerdir yönetimden haber bekleyen Vural'ın kulübün tavrından son derece rahatsız olduğu ifade edildi. Alaçatı'da tatilini sürdüren tecrübeli teknik adamın anlaşmanın gerçekleşmemesi yüzünden bugün yapılacak 92'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına da katılmayacağı belirtildi.

Bu arada sürekli, "Aklımda Yılmaz Vural'dan başka kimse yok" diyen Başkan Sepil'in Osmanlıspor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu ve son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez ile görüştüğü öne sürüldü. Bu görüşmelerden haberdar olan Yılmaz Vural'ın yakın çevresine, "Ben bu takımı şampiyon yaptım. Ancak çok bekletildim. Benim durumum henüz netleşmeden başka çalıştırıcılarla görüşmek doğru değil" diye dert yandığı ve "Göztepe defterini kapattım" dediği kaydedildi.

Bu arada sarı kırmızılı traraftarlar sosyal medyada, görev yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan görevi sürdürmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

(DHA)


 

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