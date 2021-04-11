Yılmaz Vural'dan hakemlere tepki: Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, hakeme tepki gösterdi, "Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz" diye konuştu.

Maçın hakeminin yönetimini eleştiren Yılmaz Vural "Bir hakem hatası. Es geçtiği bir pozisyon. 2-2 iken Cenk Tosun havada topu eliyle aşağı aldı. Devam ettirdi oyunu ve akabinde gol oldu. 'Eliyle aldı' diyorum. 'Topu siz aldınız' diyor. Nerede biz aldık? Hakemin orada pozisyonu kaçırması, sonuç olarak canımızı yaktı. İlk devre Beşiktaş'ın pozisyonu oldu ve 16'da cevap verdik. İkinci golü yedik ve cevap verdik. Net pozisyonlarımız var. Beşiktaş'ın 44. dakikada auta attığı top ve Ghezzal'in golü var. Sonuç olarak oyunla kazanılmıyor. Gol atacaksınız. Beni çok mutlu eden olay; oyuncularımın disiplinli oynamaları. Atiba'nın oyun kuruculuğunu, Rosier'in Ghezzal'le sağ kanadı kullanmasını engelledik ve oyun kitlendi. Onlar pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik" dedi.

Cenk Tosun'un sakatlığına değinen Vural "Cenk benim aile dostum, kardeşim. Çok canım yandı ona. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

"Bu iş bu kadar ucuz değil"

Vural, "Önümüzde maçlar akıp gidiyor. Denizlispor maçı var. Onlar da bizim gibi sıkıntı yaşıyor. Üstüne koya koya gidiyoruz. Kardeşlerimizi tanıyoruz. Seçimleri ona göre yapıyoruz. Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Çaba ve iyi niyet oyunu değil, sonuç oyunu. Çocuklarla konuşacağız. Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynadılar. Ama yine çok can yanıyor. Dördüncü hakem yanımda. Hocam belki göremeyebilir ama uyarın kardeşim. Orada bir pozisyon başlangıcı var. Neden kesmiyorsunuz? Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz. Yenildik ama bir nedeni var bu yenilginin. Hakem arkadaşlarımız düşünsünler. Burada da emek veriliyor. Bu iş bu kadar ucuz değil. Yapmasınlar, dikkat etsinler. Biz kaybettikçe üstüne gideceksin. Oynayalım sonuna kadar. Geldiğim günden bu yana futbolcularıma ufak bir olumsuz bir şey söylemek mümkün değil. Çalışılıyor, uğraşılıyor... Yenilginin nedenlerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu takım hırsını ortaya koyacaktır" diye konuştu.