Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler takımın başına geçecek yeni isme çevrildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi için çağrıda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde gözler gelecek teknik direktöre çevrildi. Fenerbahçe taraftarı ise Twitter'dan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesi ise paylaşımlarda bulundu. Vural'ın ismi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bunun üzerine 68 yaşındaki teknik direktör açıklama yaptı.

"Yine trend topic olmuşum" diyen Yılmaz Vural, "Bana olan güveninize, sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." yorumunda bulundu.