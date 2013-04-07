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Spor

Yılmaz Vural: Bize resmen tecavüz ettiler

Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural,"Kayserispor resmen bize tecavüz etti. Kolay goller yedik, karşılık verdik ama yeterli olmadı" dedi

07 Nisan 2013 01:53

Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 4-1 mağlup oldukları Kayserispor maçı sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Vural, "Tabiri caizse Kayserispor bize tecavüz etti.

Elazığspor, deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilerek 5 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Kayserispor'un 60 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmayı değerlendiren Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ilginç ifadeler kullandı.

Maçta kolay goller yediklerini kaydeden Vural şunları söyledi:

"Kayserispor resmen bize tecavüz etti. Kolay goller yedik, karşılık verdik ama yeterli olmadı. Karabükspor beraberlik alıp, biz de kaybedince sıralama değişti.

Merakla Orduspor-Fenerbahçe maçının sonucunu bekleyeceğiz. Kaybetme hakkımız yok. Taraftarlarımız sakın takımı terk etmesinler."

 

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