Yılmaz Vural, Akın Çorap Giresunspor'da (2)

BAŞKAN BOZBAĞ: \'CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN\'

Spor Toto 1’inci Lig\'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, teknik direktör Yılmaz Vural ile lig sonuna kadar anlaşma yaptıklarını söyledi. Bozbağ, “Yılmaz Vural ile lig sonuna kadar bir anlaşma yaptık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Önceliğimiz şehrimizin takımını iyi yerlere getirmek için yönetim kurulu olarak çalışıyoruz. Bundan sonra da hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yadan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural’ın yardımcılarının ise Cenk Özcan, İlyas Kahraman, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş ve İzzet Karakulak olarak belirlendiği bildirildi.