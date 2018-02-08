T24 LogoT24 Logo
Spor

Yılmaz Vural, Akın Çorap Giresunspor'da

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - SPOR Toto 1’inci Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı

08 Şubat 2018 16:46

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - SPOR Toto 1’inci Lig\'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Giresunspor’un kendi sahasında İstanbulspor’a yenilmesinin ardından istifa eden teknik direktör Metin Diyadin’in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Yılmaz Vural ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Birkaç gündür İstanbul’da Yılmaz Vural ile görüşen Bozbağ, bugün öğlen saatlerinde anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUNDHASPOR TotoLigAkınGiresunsporYılmaz VuralGeçtiğimizGiresunsporunMetin DiyadininMustafa Bozbağ Yılmaz VuralBozbağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24