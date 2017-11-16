Yılmaz Vural: "Erol Erdal Alkan olayı tam bir orta oyunu"

İlknur SARGUT - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA)- TECRÜBELİ teknik adam Yılmaz Vural, son dönemlerde gündemde yer alan Erol Erdal Alkan\'ın Milli Takım\'a çağırılması ile ilgili, \'\'A Milli Takıma seçilecek kadar değerli bulunmuş. Hoca \'seyrettim\' diyor çocuğun babası \'görmedim\' diyor. Yani tam bir orta oyunu hiç hoş değil\'\' dedi.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen \'Türkiye\'de Beden Eğitimi ve Spor Eğitimcilerinin Yetiştirilmesinin Önemi\' konulu seminerde teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil ve Bein Sports Spor Müdürü Melih Şendil Maslak 1453 Neo Tech Campus’da öğrencilerle bir araya geldi. Seminer öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Yılmaz Vural, bir televizyon kanalının Erol Erdal Alkan\'ın babası Gürol Alkan\'a bağlandığını ve baba Alkan\'ın Lucescu\'yu görmediklerini söylemesiyle ilgili konuştu.

\'\'LUCESCU, EROL ERDAL ALKAN\'I SEYRETTİM DİYOR BABASI GÖRMEDİM DİYOR\"

Vural, \'\'Erol Erdal Alkan\'ın babasına soruluyor \'Oğlunuz Milli Takım seviyesinde mi\' diye? \'Bana göre o Messi, oynayabilir\' diyor. Her baba için evladı öyledir. Ben de tanıyorum kendisini Elazığspor\'da 27 maçlık dönemde 6 maçta toplam 9 dakika forma giymiş. 2\'nci Lig kulüplerinde görev yapmış ve çok az oynamış. Hollanda\'nın 2\'nci Ligi\'nde bulunan küme düşmeye yakın bir takımda oynuyor ve A Milli Takıma seçilecek kadar değerli bulunmuş. Hoca seyrettim diyor babası görmedim diyor. Yani tam bir orta oyunu hiç hoş değil. O çocuğun üzerinden bir şey demek istemiyorum çocuk yeteneklidir kabiliyetlidir. Ancak dedikodular çok çirkin. İşin içinde menajerlerin olduğu empoze edildiği söyleniyor\" dedi.

\'Bu çok büyük bir komedi\' diyen Vural şöyle devam etti: \"Ben bu konunun araştırılması taraftarıyım. Çıksınlar ortaya ne var ne yoksa bir şeyleri bitirelim artık. Bu insanları ilgisini çeken çok önemli sosyal bir olay buna kimsenin zarar vermeye hakkı yok. Çok saçma sapan bir olay. İnşallah böyle olumsuzluklar bir şeylerin doğru yapılması için bir başlangıç olabilir. Umarım yetkinliler bunu iyi değerlendirir.\"

ÖĞRENCİLERDEN MİLLİ TAKIM TEZAHÜRATI

Seminerde soruları yanıtlayan Vural, öğrencilere \"Mini bir anket yapalım, Milli Takıma benim gelmemi ister misiniz?\" dedi. Soru üzerine salondan büyük bir tezahürat yükseldi. Öğrenciler, alkışlarla Yılmaz Vural\'ı Milli Takımda görmek istediklerini söylediler.

\"KADINLARIN KENDİLERİNİ EN İYİ İFADE ETME ŞEKLİ SPOR\"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan diğer isim Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil oldu. Güneyligil, kadınların kendilerini en iyi sporla ifade ettiklerini belirterek, \"Kız çocuklarının spora yönlendirilmesini değerlendirirsek. Büyük şehirlerde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ancak diğer bölgelerimizde kız çocuklarına spor konusunda çok az şans veriliyor. Profesyonel açıdan baktığınızda ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Kadınların son dönemde yaşadıkları başarılarıyla kendilerini en iyi ifade etme şekillerinin de spor olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Semineri organize eden Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Umut Başoğlu ise Türkiye\'de beden eğitimi ve spor eğitimcilerinin yetiştirilmesi için meslek erbaplarının öğrencilerle bir araya gelmesinin mesleki gelişim açısında değerli olduğunu belirterek benzeri seminerlerin sayısının artacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Seminerden görüntüler

-Yılmaz Vural\'ın açıklamaları

-Ataman Güneyligil\'in açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)