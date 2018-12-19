Yılmaz Vural: "Başakşehir'le kafa kafaya oynamak önemliydi"

Kaan ÜLKER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA)

Yılmaz Vural, \"Karşımızda Türkiye\'nin en iyi top oynayan, en iyi takımı, en iyi hocası var. Onlarla kafa kafaya oynamak önemliydi\" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Adana Demirspor\'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yılmaz Vural, \"Bizim geçen hafta oynanan lig maçındaki kadrodan 6 oyuncu oynadı. Sonrasında soktuğum oyuncular şans bulamamış oyunculardı ve onları gözleme şansı bulduk. Karşımızda Türkiye\'nin en iyi top oynayan, en iyi takımı, en iyi hocası var. Onlarla kafa kafaya oynamak önemliydi. 1 ve 6\'ncı dakika dışında pozisyon vermedik. Böyle önemli oyunculara karşı pozisyon vermeden oynadık ama pozisyon bulmada da zorluk yaşadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Tüm çabamıza rağmen sonucu değiştiremedik. İkinci devre bir bölümden sonra tamamıyla önde oynamaya çalıştık. Ama orada kalabalık olmamıza rağmen, gol atacak pozisyon üretemedik ve 2-0 kaybetmiş olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu havada stadı doldurmaları insanı mutlu ediyor. Kaybettiğimiz halde takımı çağırmaları; demek ki oynanan oyundan mutlu oldular. Güzel bir futbol akşamı oldu. Kimse sıkılmamıştır\" ifadelerini kullandı.

\"AÇIK ARA GİDİYORLAR, ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUM\"

Medipol Başakşehir\'i tebrik eden deneyimli teknik adam, \"Umarım başarı olurlar bu sene Abdullah Avcı. Büyük takımlarımızın durumu ortada. Başakşehir açık ara gidiyor, onlara başarılar diliyorum\" diye konuştu.

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- Yılmaz Vural\'ın açıklamaları

