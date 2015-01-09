Yılmaz Vural 16 gün sonra Osmanlıspor'dan ayrıldı

Teknik direktör Osman Özköylü'nün ayrılmasının ardından takımın başına geçen Yılmaz Vural, yaşanan sıkıntıların aşılamayacağı gerekçesiyle görevini bıraktığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Vural, kulüpte bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Kulüp yönetimiyle görüştüm. Bu sıkıntıları aşamayacağıma karar verdim. Karşılıklı anlaşarak, görevimden ayrıldım. Herhangi maddi talebim yoktu. Zaten karşılıklı güven çerçevesinde boş mukaveleye imza atmıştım" ifadesini kullandı.



61 yaşındaki deneyimli teknik adam, kariyerinde 29'uncu kez bir takımın başına getirilnişti. Osmanlıspor, Vural'ın çalıştıracağı 24'üncü farklı takım olmuştu.



Teknik direktörlük kariyerine 1986'da Malatyaspor'da başlayan Vural, üç farklı dönemde Bursapsor'u, iki kez Konyaspor'u, iki kez Adanaspor'u ve iki kez de Malatyaspor'u çalıştırdı.