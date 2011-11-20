-Yılmaz: ''Türkiye'nin gündeminde vicdani ret yok'' SİVAS (A.A) - 20.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin gündeminde ''vicdani ret'' konusunun olmadığını belirterek, yapılacak olan düzenlemenin ''vicdani redde verilen hapis cezasının tekerrüründe hapis cezasının kaldırıp, makul tek cezaya düşürülmesi'' olduğunu bildirdi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine gelen Bakan Yılmaz, Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Polis Lokali çıkışında, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin bedelli askerlik ile ilgili referandum yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Yılmaz, ''Öyle şey yok, hayır. Referandum yok'' cevabını verdi. CHP tarafından ''bedelli çıksın'' diye bir yasa teklifi verildiğini ve şimdi de konunun referanduma götürülmesi talebinde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, ''Kendin istiyorsun, iktidar partisi istiyor, niye referanduma gideceksin? Boşuna zaman kaybı değil mi? Boşuna masraf değil mi? Tutarlı olmak lazım. O doğru bir şey değil'' dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın ''vicdani ret'' ile ilgili yaptığı bir açıklamanın sorulması üzerine de Bakan Yılmaz, ''Türkiye'nin gündeminde vicdani ret yok. Nedir Türkiye'nin gündeminde olan? Vicdani redde verilen hapis cezasının her tekerrüründe hapis cezasını kaldırıp, makul tek cezaya düşürmek. Bu da İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyumlu hale getirmek için Türkiye'nin yapması gereken yükümlülük'' diye konuştu. Özdağ'ın ''istemeyen askere gitmeyebilir'' şeklinde bir ifadesi olduğunun hatırlatılması üzerine Yılmaz, ''Yok kardeşim. Türkiye'de zorunlu askerlik var, olacak. Hiçbir sıkıntı da yok'' ifadelerini kullandı. Bakan Yılmaz, Cudi Dağı'nda ele geçirilen 300 kilogram patlayıcı ve Mersin'de yakalanan teröristlerle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: ''Araştırmalar devam ediyor. Yani hep söyledik, terörle mücadele devam edecektir. Terör çıkmaz sokaktır. Orada 300 kilogram ama basına düşmemiş olup da daha çok ele geçirilenler var. Dolayısıyla güvenlik güçlerimizin hepsine ben teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Mersin'de ele geçirilen teröristler de daha önceki birçok olaya katıldıklarını itiraf etmişler.''