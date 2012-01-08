-Yılmaz, Trabzonspor'u ziyaret etti TRABZON (A.A) - 08.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Trabzon'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Bakan Yılmaz, daha sonra kulüp idari binasının bulunduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Bakan Yılmaz, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüküçoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ile Trabzon Milletvekilleri Faruk Nafiz Özak ve Safiye Seymenoğlu'nun yer aldığı ziyarette, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette ilk olarak konuşan kulüp başkanı Sadri Şener, Bakan Yılmaz ve beraberindekilere ''hoş geldiniz'' diyerek, ''Milli Savunma Bakanımızın kulübümüzü ziyaretinden büyük onur duyuyoruz. Kendisini ben daha önce müsteşarlığı dönemlerinden tanıyorum. Çok değerli bir bürokratımızdı. Şimdi onu bir bakan olarak görmek bize, kulübümüze ayrı bir keyif veriyor. Kendisine nazik ziyareti için çok teşekkür ediyoruz'' dedi. Bakan Yılmaz'a kulüple ilgili bilgiler veren Şener, ''Trabzonspor 1967 yılında kurulu olan ve çok büyük başarılarla bugüne gelmiş bir kulüptür. Anadolu'da, Türkiye'de özel bir yeri olan bir kulüptür. Şu anda ben de böyle bir kulübe başkanlık yaptığımdan dolayı onur duyuyorum. Bu sene olduğu gibi önceki yıllardaki gibi yine Türk futboluna büyük katkılarda bulunacağız. Şu anda bulunduğumuz tesis Faruk Özak Bey döneminde yapımına başlanan bir tesistir. Aşağı yukarı 35-40 yıllık bir geçmişi vardır. Trabzonspor Kulübü 1967'de kurulsa da 1920'lere, hatta bazı ifadelere göre 1914'lere dayanan futbol geçmişi olan bir kent. Trabzon şehrinin en önemli özelliği futboldur. Burada futbolu bilmeyen milletvekili, bakan olamıyor. Böyle özellikleri de var. Tekrar hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz'' diye konuştu. Bakan Yılmaz da Başkan Şener'e, Trabzonspor'un tüm eski ve yeni yöneticilerine sonsuz başarılar dileyerek, ''Gerçekten Trabzon, Doğu Karadeniz'in başkenti, incisi. Ama Trabzon'un marka olmasında Trabzonspor'un çok büyük katkısı var. Şehre bir hareket, bereket getirdi. Dolayısıyla sadece burayla ilgili değil Samsun'dan bu tarafa bütün Karadeniz'de yaşayanlara sorun, herkesin herhalde ilk takımı Trabzonspor'dur. Ondan sonra kendi takımı gelir. Anadolu'da böyle başarılı bir kulübün çıkmasından biz de gurur duyuyoruz'' dedi. Kendisinin Sivaslı olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: ''Tabii öncelikli takımım Sivasspor. Ama Sivasspor'dan sonra en çok tuttuğum takım bir Anadolu takımı olan Trabzonspor'dur. Bugün de Eskişehirspor'dan 2 puan alarak Trabzonspor'u Eskişehirspor'a yaklaştırmış olduk. Dolayısıyla biz Trabzonspor'un başarısından gurur duyuyoruz. Şundan gurur duyuyoruz, insanın yaşadığı bölgeye, yöreye, toprağa katkısı olması lazım. İşte Trabzonspor'un Trabzon'a katkısı var. Trabzon'a hizmet edenlerin de yine Trabzon'a, bu yöreye, bölgeye, katkısı, hizmeti var. Ben çalışmalarınızdan, emeklerinizden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Trabzonsporlu futbolcuları kutluyorum. Net bir başarıyla bu haftayı kapattılar. Dün şampiyonlukla ilgili bir şey söylenince de söyledim. Trabzon güçlü, hakkı neyse onu alır. Ondan şüpheniz hiç olmasın. Dolayısıyla Trabzon geçmişte de bunu ispat etmiştir. 3 dönem üst üste şampiyonluk almıştır. İstisnadır böyle takımlar, herhalde 3 takımı geçmez diye düşünüyorum. Trabzon inşallah bundan sonra da çıkışını gösterir. Şampiyon olmasa dahi Türkiye Süper Ligine büyük katkı, renk, tat getirir. Karadeniz'e, hepsine heyecan getirmesi mümkün değildir. Belediye Başkanım söyledi, 'benim oğlum ağlıyor' dedi. Başka hiçbir ilde böyle bir futbol sevgisi yoktur. O bakımdan bu da ayrı bir şey. Trabzon için ayrı bir güç, ancak ayrı da bir sorumluluk. Bu çocukları ağlatmamak lazım. Ben tekrar Trabzon'a, Trabzonspor'a vermiş olduğunuz katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum.'' Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz'a adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması, telkariden yapılmış plaket ve Trabzonspor Onur Üyesi Belgesi hediye edildi. Bakan Yılmaz da kulüp başkanı Şener'e seramik tabak armağan etti.