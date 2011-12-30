-Yılmaz Özdil'in babası toprağa verildi İZMİR (A.A) - 30.12.2011 - İzmir'de dün vefat eden gazeteci Yılmaz Özdil'in babası Veli Özdil'in cenazesi toprağa verildi. Veli Özdil için Murat Reis Camisi'nde Cuma vakti kılınan cenaze namazına İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İzmir milletvekilleri Alaattin Yüksel, Mustafa Moroğlu, Mehmet Ali Susam, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök ve Korcan Karar ile çok sayıda gazeteci katıldı. Gazeteci Yılmaz Özdil, eşi Hülya, kızı Pelin, kardeşi Yıldırım Özdil ve ailesi, taziyeleri kabul etti. 74 yaşında vefat eden Veli Özdil'in cenazesi, kılınan namazın ardından Urla İskele Mezarlığı'na defnedildi.