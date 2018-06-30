Yılmaz Özdil'den Süleyman Soylu'ya: Koltuğu kaybedince "Berat Albayrak'ın altı ayda hurdasını çıkarırım" der

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı görevini üstlendiği sırada dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirileri köşesine taşıdı.

Söz konusu eleştirileri bir test sorusu gibi aktaran Özdil, "Hiçişleri Bakanı" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2018) yazısında şıklardan hiçbirine Süleyman Soylu cevabını koymadı. Özdil, Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak arasında bir gerginlik olduğu yolundaki iddiaya atıfta bulunduğu yazısını şöyle noktaladı:

"Koltuğu kaybetmemek için çırpınan, koltuğu kaybeder kaybetmez, muhtemelen “benim koltuğumun altımdan alınmasına sebep olan Berat Albayrak'ın altı ayda hurdasını çıkarırım, vallahi de tallahi de CHP bu ülkenin mümtaz şahsiyetidir” diyecek olan arkadaş kimdir?"