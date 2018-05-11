Yılmaz Özdil'den Muharrem İnce'ye tepki: Neyi dertleştin birader hakikaten merak ettim!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Özdil "Tezek denmesini, cibilliyetsiz denmesini, kanalizasyon denmesini, din düşmanı denmesini, geçmişi lekeli denmesini, terörist denmesini, eşek denmesini dert etmiyorsan, daha neyi dertleştin birader hakikaten merak ettim" dedi.

Özdil Erdoğan'ın CHP hakkında daha önce sarfettiği sözleri hatırlatarak şöyle yazdı:

CHP demek, tezek demektir.

CHP tükürdüğünü yalar.

CHP'nin geçmişi lekelidir.

CHP'den bu ülkeye fayda gelmez.

CHP'nin dili terör dilidir.

CHP, Pkk ile beraber.

CHP Pensilvanya'dan vekalet almış.

CHP çapsız.

Adaları CHP verdi.

CHP sabıkalıdır.

CHP'nin sicili bozuktur.

CHP ecdadın emanetine ihanet etti.

CHP camileri ahır yaptı.

CHP ezanı yobazlık olarak gördü.

CHP Ankara'yı ezansız tasarladı.

CHP vakıf eserlerini talan etti.

CHP, Osmanlı arşivini sattı.

CHP milli bünyemizi tahrip etti.

CHP enkaz bıraktı.

CHP müptezeldir.

CHP faşisttir.

CHP'nin cibilliyet sorunu var.

İki ayyaş… 1919'dan başlatılan tarih anlayışını reddediyorum, birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar, milletin ekmeğini karneye bağladılar, milletin inancıyla uğraştılar, bakın raflarda kafatasları var, reisicumhur Mustafa Kemal, İsmet Paşa'nın imzası var, insani midir, vicdani midir, Onuncu Yıl Marşı'nda geçer demir ağlarla ördük falan, neyi ördün be, hiçbir şey örmüş değilsin, CHP'liler Hitler'e benzetecek siyasi figür arıyorlarsa eski genel başkanlarının fotoğraflarına baksınlar, adını anmak istemiyorum, Cumhuriyet Bayramı'nda vals yaparak insanımızı taciz ettiler.

CHP kanalizasyon çukurunda debeleniyor, CHP çuvalının içi cüruf dolu, CHP komedi sahnesidir, CHP çöplüktür, CHP cücedir, CHP bizim sıkletimize uygun değil, CHP ana hıyanettir, CHP zihniyeti yıkımdır, CHP zihniyeti pisliktir, CHP amorf bir partidir, CHP'nin aday yaptığı gariban, kukla, eşeğe altın palan vursan eşek yine eşektir.

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Diyor mu?

Diyor.

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Peki şimdi Muharrem İnce ne diyor…

“Sayın genel başkana başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik” diyor.

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Tezek denmesini, cibilliyetsiz denmesini, kanalizasyon denmesini, din düşmanı denmesini, geçmişi lekeli denmesini, terörist denmesini, eşek denmesini dert etmiyorsan, daha neyi dertleştin birader hakikaten merak ettim.

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Siyasi ince'lik midir bu?

Pişk'ince midir?