Yılmaz Özdil'den Melih Gökçek'e: Maymun!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 'maymun' benzetmesi yaparak, "Kendi pozisyonunu korumak için karakterden karaktere geçiveren, rol kabiliyeti yüksek, politikacı bi maymunmuş yani" ifadesini kullandı.

"Asrın liderimizin içişlerine karışmak istemem elbette ama, bana sorarsanız, Melih Gökçek'in yerine Ankarapithecus'u koysunlar." diyen Özdil, "Hiç yadırganacağını sanmıyorum" diye yazdı.

Yılmaz Özdil'in Sözcü'deki ( 5 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Denizli'nin horozu meşhurdur.

Van'ın kedisi.

Sivas'ın kangalı.

Karaman'ın koyunu.

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Ankara'nın keçisini bilirdik.

Meğer maymunu meşhurmuş.

Arkeologlar öyle diyor.

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Bir fosil bu.

10 milyon yaşında.

Adı, Ankarapithecus.

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Akp döneminde bulundu.

Aslına bakarsanız 50'li yıllarda zaten bulunmuştu ama, Türkiye'nin miladını kendisine bağlayan Akp'nin döneminde bulunmuş gibi sunuldu, yandaş medya Akp döneminin müjdesi olarak duyurdu.

*

Ankara'nın sembolü ilan edilen bu maymun, bildiğin maymunmuş ama, nabza göre şerbet veren bir maymunmuş.

Hem “orangutan” hem “goril” hem “şempanze” özelliklerini taşıyormuş.

Bir vücutta üç karaktermiş.

*

Ormana orangutanlar mı hakim oldu… İktidara yaranmak için derhal orangutan gibi davranıyormuş.

Goriller mi geldi yönetime?

Şak, gorilmiş gibi oluveriyormuş.

Peki ya ortalığı filler basarsa?

Fil olacak hali yok, sempatik görünmek için şebeklik yapıyormuş.

*

Kendi pozisyonunu korumak için karakterden karaktere geçiveren, rol kabiliyeti yüksek, politikacı bi maymunmuş yani.

Ankara'nın doğasına olduğu gibi, siyasi yaşamına da gayet uygun bi karaktermiş.

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(Arkeologlar “nesli tükendi” diyor, bence yanılıyorlar, eminim sizin de gözünüz bi yerden ısırıyordur.)

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Akp medyasında ballandıra ballandıra anlatılan bu haberi okuduğumda çok ilgimi çekmişti doğrusu, yarın öbür gün Ankara'yla alakalı yazılarda belki lazım olur diye kesip saklamıştım.

*

Asrın liderimizin içişlerine karışmak istemem elbette ama, bana sorarsanız, Melih Gökçek'in yerine Ankarapithecus'u koysunlar.

Hiç yadırganacağını sanmıyorum.