Yılmaz Özdil'den Hüseyin Gülerce'ye: Bu herif tanık; Cumhuriyet, Sözcü FETÖ'cülükten sanık!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce'yle ilgili "Bu herif tanık; Cumhuriyet, Sözcü FETÖ'cülükten sanık!" yorumunda bulundu. Özdil, "Mermiyim” diyor herif.Gururla söylüyor.

'Nereye isterseniz oraya sıkın' diyor." diye yazdı.

Özdil'in Sözcü gazetesindeki yazısı şöyle:

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Muammer Aksoy katledildiğinde, bu herif fetocuydu, Zaman gazetesinde yazıyordu, “hocaefendiyi çok seviyorum, çok sayıyorum, dünyada dostluğundan şeref duyduğum tek insandır” diyordu.

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Cemaatlerle tarikatlarla mücadele eden, Ankara Üniversitesi ilahiyat fakültesinin ilk kadın akademisyeni ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Bahriye Üçok katlediğinde, bu herif kıdemli fetocuydu, Zaman gazetesinde yazıyordu, “hocaefendimiz gibi samimi, ihlaslı, Sahabe efendilerimizi hatırlatan başka birini tanımadım, etle tırnağım, kendisine yapılan hakaretler vicdanıma bıçak gibi saplanıyor” diyordu.

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“Devlet eliyle laiklik yokediliyor, bunun içinde askeri rejim de var, tarikatlara cemaatlere alınan çocuklar 30 yıl sonra general olacaklar, Cumhuriyet'e karşı ayaklanacaklar” diyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu katledildiğinde, bu herif fetocuların Samanyolu televizyonunda yorumcuydu, “beni hizmet'in namlusuna sürün, bir atımlık mermiyim, nereye atıyorsanız atın” diyordu. Yani…

Tetikçi gazeteciler bunun yanında amatör kalırdı, mermi gazeteciydi!

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Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Profesör Ahmet Taner Kışlalı katledildiğinde, bu herif fetocuların Zaman gazetesinde genel yayın yönetmeniydi, fetoyu Mevlana'ya Yunus Emre'ye benzetiyordu, “ufku geniş kanaat önderi” diyordu, “Anadolu Müslümanlığının çağdaş temsilcisi” diyordu.

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“Fethullahçılar sahte raporlarla askeri okullara giriyor, Fethullahçılar müritlerini Meclis'e taşıyor, vali, kaymakam, polis müdürü oluyorlar, korunup kollanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızıyorlar, Akyazılı Vakfı'nın Maltepe Askeri Lisesi'ndeki örgütlenme biçimine şaşarsınız, askeri lise öğrencilerini ‘laik devleti yıkacağız, sizden olmayan subayları ordudan temizleyeceksiniz' diye eğitiyorlar, Maltepe Askeri Lisesi'nden atılan Fethullahçı öğrenciler, yatay geçişle Anadolu liselerine alındı, Fethullah Gülen'in tek amacı var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde iyice örgütlenip, askeri darbeyle devleti ele geçirmek, Fethullah Gülen askeri darbe planı yapıyor” diyen Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya, bangır bangır “Din Baronu'nun Kazları”nı yazdığında… Bu herif, fetoculara ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıydı, “İslam'ın Gülen Yüzü” adıyla kitap yazıyor, “hocaefendi teröre düşmandır, sevgiyi sever, dostluğa dosttur, ismiyle müsemma, İslamiyet'in gülen yüzüdür” diyordu.

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Feto kumpası Ergenekon'la Cumhuriyet gazetesine saldırılırken, başyazarı İlhan Selçuk gözaltına alınırken, yazarları Profesör Erol Manisalı ve Mustafa Balbay tutuklanırken… Bu herif, Ergenekon kumpasının tetikçiliğini yapan Zaman gazetesinde başyazardı, kendisi anlatıyor, “Zaman gazetesi baskıya girmeden önce bütün sayfaları Pensilvanya'ya fakslanıyor, feto tek tek kontrol ediyor, fetonun izni ve onayı olmadan tek bir haber ve yazı çıkmıyor”du.

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Fetocuların kumpası Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Odatv, Şike davaları devam ederken… Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel “Akp iktidarı devletin kapılarını Gülen hareketine sonuna kadar açtı, Gülen hareketi devletin içinde örgütlendi, kadrolaştı” derken… Bu herif, aynı televizyon programında, Kadri Gürsel'in yüzüne karşı fetocuları savunuyor, “milletin evladı kendi devletinin kurumlarına sızar mı, insanları zan altında bırakmayın, sayın Gülen beraat etti, hâlâ aynı

şeyler söyleniyor, bu hareketle ilgili konuşan herkese tavsiye ediyorum,

ne olur sayın Gülen'in kitaplarını okuyun” diyordu.

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Bu herif tanık…

Cumhuriyet gazetesi fetoculuktan sanık!

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Aynı herif tanık…

Sözcü gazetesi fetoculuktan sanık!

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“Mermiyim” diyor herif.

Gururla söylüyor.

“Nereye isterseniz oraya sıkın” diyor.