Yılmaz Özdil'den Fatih Altaylı'ya rahip Brunson tepkisi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizine dönüşen rahip Andrew Brunson hakkında köşe yazarlarına tepki gösterdi. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın Brunson hakkında yaptığı ankete isim vermeden yüklenen Özdil, "Anket yapan bile var. Rahip bırakılsın mı, bırakılmasın mı? Anketle hukuk olur mu diyen yok" dedi.

Altaylı, Brunson için okurlardan fikirlerini beyan etmesini istemişti. 10 bini aşkın dönüş alan Altaylı bunlardan 4 binini seçerek anket yapmıştı. Buna göre Altaylı'ya ulaşan okuyucuların yüzde 97'si “İade falan edilmesin” görüşünü paylaşmıştı.

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Özdil'in Brunson hakkında köşe yazarlarının tepki gösterdiği bugünkü (17 Ağustos 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yandaş yazarlar “eyyy Abd” filan diye atıp tutuyordu.

Şimdi habire takvim veriyorlar.

Cumartesi bırakılır diyen var.

Hafta başı ülkesine gider diyen var.

Bir haftaya kalmaz diyen var.

Geç bile kaldı diyen var.

Hayırlısıyla rahibi uğurlasak da piyasa normale dönse diye, neredeyse adak adayacaklar.

*

Anket yapan bile var.

Rahip bırakılsın mı, bırakılmasın mı?

Mahkeme filan hikaye çünkü.

Hakim savcı ne işe yarar diye merak eden yok.

Anketle hukuk olur mu diyen yok.