Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a Mehmet Akif'li tavsiye: O genelgeyi parti teşkilatına dağıt

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın "İslami olarak şu anda cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzı ayn'dır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır" açıklamasını yorumlayarak, "Ben asrın liderimizin yerinde olsam…İslamiyet'ten sonra en fazla kendisine zarar veren bu dehşet verici yalakalığa son vermek için, Mehmet Akif Ersoy'un teee 100 sene önce 1918'de yazdığını, bir genelgeyle parti teşkilatına dağıtırım…Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun, Yıktın da din-i mübini yeni bir din kurdun!" diye yazdı.

"Bu dehşet verici yalakalığa son vermek için..."

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın açıklamalarına tepki göstererek,

"Akp tarafından rektör yapılan ve profesör sıfatı taşıyan, Harran Üniversitesi rektörü “İslami olarak şu anda cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzı ayn'dır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır” dedi. Dindar nesillerle yeni Türkiye kuracağız diyorlardı…Türkiye eskisi gibi yerinde duruyor ama, olan dinimize oldu. Haçlı seferlerinde bile İslamiyet'e bu kadar zarar verilmedi.

Ben asrın liderimizin yerinde olsam…

İslamiyet'ten sonra en fazla kendisine zarar veren bu dehşet verici yalakalığa son vermek için, Mehmet Akif Ersoy'un teee 100 sene önce 1918'de yazdığını, bir genelgeyle parti teşkilatına dağıtırım…

Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun Yıktın da din-i mübini yeni bir din kurdun!" vurgusu yaptı.

Yılmaz Özdil'in "Mehmet Akif’in tee 100 sene önce yazdığı ibret olmalı" başlığıyla (1 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz