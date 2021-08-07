Yılmaz Özdil: Ziya Selçuk keşke istifa etmeseydi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifası üzerinden iktidarın eğitim politikasını eleştirdi.

Özdil, "Hem milli eğitimin başını yediler… Hem yedi milli eğitim bakanı yediler. Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz, en son, Ziya Selçuk. Milli mücadele kahramanı, ilerici, özgürlükçü, toplumcu, insan odaklı Mustafa Necati bey'in, Reşit Galip'in, Hasan Ali Yücel'in koltuğuna oturdular… Çağdaş Türk eğitim sistemini Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden uzaklaştırdılar, tarikatlaştırdılar, okulları Akp'nin arka bahçesi yapalım derken, hem okulları, hem çocukları mahvettiler.Dindar nesil yaratalım filan derken “kayıp nesil” yarattılar" ifadesini kullandı.

Özdil, "Yılmaz Özdil keşke istifa etmeseydi" başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun eğitim kalitesi raporuna göre, Türkiye'yi 137 ülke arasında 99'unculuğa düşürdüler. Türkiye'yi İran, Malezya, Pakistan gibi ülkelerin gerisine düşürdüler. Tanzanya, Etiyopya, Kamboçya seviyesine düşürdüler. Habire milli eğitim bakanı değiştirdiler, her milli eğitim bakanıyla Türkiye'yi biraz daha geriye götürdüler. 20 yıl önce 54'üncüydük. 10 yıl önce 77'nciydik. Bugün 99'uncuyuz. Dolayısıyla, Ziya Selçuk'un istifası bence erken oldu… Keşke az daha dişini sıksaydı, içine ettikleri milli eğitim sistemini “100 numara” yapıp bıraksaydı, daha şık olurdu."