Yılmaz Özdil: Zavallı Fatih, bi ejder smoothie bile içemedi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mutfak harcamaları Sayıştay raporunda, "Geçen yıl 658 milyon lira harcandı. Mutfak masrafı 2 milyon 600 bin lira" şeklinde bildirildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Sayıştay'ın Beştepe'nin mutfak masrafı için açıkladığı rakamla, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in yıllık mutfak masrafını karşılaştırdı. Yazar, bu yıl ki masrafın Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı mutfağına bile 1 milyon akçe fark attığını belirterek, "Asrın sarayımızın mutfağında beslenme amaçlı tüketim malzemeleri kaleminden bir yılda 2 milyon 600 bin lira harcandığı ortaya çıktı. Zavallı Fatih…Bi ejder smoothie bile içemedi" dedi.

Yazar Özdil'in "Mutfak" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle: "Gelgelelim… Sayıştay, asrın liderimizin sarayıyla alakalı denetim raporunu açıkladı.

Asrın sarayımızın mutfağında beslenme amaçlı tüketim malzemeleri kaleminden bir yılda 2 milyon 600 bin lira harcandığı ortaya çıktı.

Asrın liderimizin mütevazı mutfağı, Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı mutfağına bile 1 milyon akçe fark atıyor yani.

Zavallı Fatih…

Bi ejder smoothie bile içemedi."

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