Yılmaz Özdil yazılarına ara verdi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum'daki villasına yönelik iddialarla 'boğuşurken' günlük yazıya odaklanmasının imkânsız olduğunu belirterek, okurlarından 'bir süre izin' istedi.

Özdil, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Bodrum'daki villası için yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirterek, "İlla yıkılacaksa yıkılır, hatta biz yıkarız, canımız sağolsun. Ama buna 'bağımsız yargı' karar verir. Yandaş tetikçiler değil" diye yazdı.