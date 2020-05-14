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Medya

Yılmaz Özdil yazılarına ara verdi

14 Mayıs 2020 15:32

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum'daki villasına yönelik iddialarla 'boğuşurken' günlük yazıya odaklanmasının imkânsız olduğunu belirterek, okurlarından 'bir süre izin' istedi.

Özdil, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Bodrum'daki villası için yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirterek, "İlla yıkılacaksa yıkılır, hatta biz yıkarız, canımız sağolsun. Ama buna 'bağımsız yargı' karar verir. Yandaş tetikçiler değil" diye yazdı.

Hukuksuz bir işinin olmadığını vurgulayan Özdil, seyahat yasağı nedeniyle de Bodrum’a gidemediğini hatırlatarak, şu satırlara yer verdi:

"İki oda bir salon yazlığımızla alakalı linç kampanyasını biliyorsunuzdur mutlaka… Manşetlerinden yargısız infazlar yaptılar, ekranlarında mahkemeler kurdular, algı yaratmak için yalanlarla iftiralarla karalamalarla hükümler verdiler… Ama, bu ülkede namuslu hakimler var. Yürütmeyi durdurma kararı verildi.

… Seyahat yasağı var. İstanbul’dayım. “Valilikten izin alırsan Bodrum’a gidebilirsin” diyorlar.  Bana yönelik hukuksuz uygulamayla mücadele edebilmem için, Akp valisinden hukuki izin istememi bekleyenler, sanırım beni hiç tanımıyor.

Dolayısıyla, taa 700 kilometre uzaktan boğuşmaya çalışıyorum.

Günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum."

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