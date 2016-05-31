Yılmaz Özdil: Yargıtayyip, Sayıştayyip, Danıştayyip...

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Yargıtay Başkanı Osman Rüştü Cerit’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gezisine katılıp çay toplamasına değinerek, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek yargı üyelerinin ABD Başkanı’yla olan ilişkilerini hatırlattı. Özdil, ABD Yüksek yargı üyelerinin tarafsızlıklarına ilişkin tartışma yaşanmaması için sadece anayasal törenlerde bir araya geldiğini ve bu törenlerde de herkes ABD Başkanı’nı ayakta alkışlarken yargı mensuplarının yerlerinde oturduğunu ve bazılarının alkış tutmaktan imtina ettiğini belirtti. Özdil, “Bizde olması istenen Yargıtayyip, Danıştayyip, Sayıştayyip'tir.” dedi.

Özdil’in bugün (31 Mayıs 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay başkanları, asrın liderimizin çay toplama pikniğine katıldı, först leydimizle birlikte çay topladı. Eleştirilere anlam veremeyen Yargıtay başkanı “devletin başkanıyla bir arada olmaktan onur duyarız, ne var yani bunda” dedi.

*

Fotoğrafla izah edeyim.

*

Asrın liderimizin başkanlık sistemi için örnek gösterdiği ABD'de… Yüksek mahkeme yargıçları, ABD başkanıyla sadece ve sadece anayasal törenlerde biraraya gelir. Başkan'la beraber balık tutmaya gitmeleri, haftasonu tatilini beraber geçirmeleri filan imkansızdır, teklif bile edilemez. Yüksek mahkeme yargıçlarının ABD başkanlarıyla geleneksel olarak biraraya geldikleri tek toplantı, “Birliğin Durumu” konuşmasıdır. ABD başkanları her sene ocak ayında Kongre'de, temsilciler meclisi'yle senato'nun ortak oturumunda konuşur. Yüksek mahkeme yargıçları, cüppelerini giyerler, en ön sıraya otururlar. Konuşma bitince herkes ayağa kalkar, ayakta alkışlar. Yüksek yargıçlar ise, bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına gölge düşmemesi için ayağa kalkmazlar. Hatta, bazı yargıçlar konuşma bitti diye kerhen alkışlarken, çoğu bunu bile yapmaz, alkışlamaz. Konuşma sırasında suratlarında kıl oynamaz, tepkilerini özellikle kontrol ederler, “onaylama” veya “itiraz” gibi algılanabilecek mimiklerde bile bulunmazlar, büst gibi otururlar.

*

ABD yüksek mahkemesinin dokuz üyesi var, Obama'nın bu seneki konuşmasına sadece altı yargıç katıldı. Diğer üç yargıç, “orada bulunmamız bile tarafsızlığımıza gölge düşürür” diyerek, katılmadı.

*

Yani…

“Başkanla birlikte olmaktan onur duyarız” demiyorlar.

Başkanla birlikte “olmamaktan” onur duyarız diyorlar.

*

Demokrasinin temeli “kuvvetler ayrılığı” ilkesi, budur.

*

Bizde olması istenen ise…

Yargıtayyip

Danıştayyip

Sayıştayyip'tir.