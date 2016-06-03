Yılmaz Özdil: Turpun büyüğü heybede, Türk mahallesine Dersim Soykırım Anıtı dikilmesini istiyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün Almanya Federal Meclisi Bundestag’ta Ermeni Katliamı’nı ‘soykırım’ olarak tanınmasının yanıltıcı olduğunu ileri sürerek “Alman Parlamentosu'nun dün itibariyle sadece “Ermeni soykırımı”nı tanıdığını zannedenler, ağır yanılıyor. 250 bin Türk'ün yaşadığı, Türk mahallesi olarak tanınan Kreuzberg'e Dersim Soykırım Anıtı dikilmesini istiyorlar!” dedi.

Özdil, “Turpun büyüğü heybede” başlığını attığı yazısında, Yeşiller Partisi, SPD ve Sol Parti’nin ortaklaşa hazırlayıp Kreuzberg mahalle meclisine verdikleri önergeyle mahalleye Dersim Soykırım Anıtı dikilmesini istediği ve tasarının bekletildiğini belirtti.

Yılmaz Özdil’in bugün (3 Haziran 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

İlk fotoğraf, Berlin'deki soykırım anıtı… Farklı boylarda beton bloklardan oluşuyor. Brandenburg kapısının hemen yanında, ABD elçiliğinin tam kapısının önünde yeralıyor. 2005'te törenle açıldı.

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İkinci fotoğraf, Tunceli'deki Dersim 1938 anıtı… Farklı boylarda beton bloklardan oluşuyor. Akp'yle Pkk'nın cankuş olduğu açılım sürecinde, 2012'de açıldı.

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Ne tesadüfi benzerlik di mi!

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Hık demiş burnundan düşmüş gibi.

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Ve, beş ay önce…

Yeşiller partisi, Spd ve Sol Parti ortaklaşa önerge hazırladı, Kreuzberg ilçe meclisi'ne verdi, şimdilik çevre komisyonunda tutuluyor.

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Peki ne istiyorlar bu önergeyle?

250 bin Türk'ün yaşadığı, Türk mahallesi olarak tanınan Kreuzberg'e Dersim Soykırım Anıtı dikilmesini istiyorlar!

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Önergede açık açık “dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan 2011 senesinde Dersim katliamı için devlet adına resmi özür diledi” deniliyor. Bu özür “suçun itirafı ve kanıtı” olarak gösteriliyor.

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Demem o ki…

Alman Parlamentosu'nun dün itibariyle sadece “Ermeni soykırımı”nı tanıdığını zannedenler, ağır yanılıyor.