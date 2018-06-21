Yılmaz Özdil: Türkiye, yakıcı sorunlarını Ahmet Şık, Ayhan Bilgen, Veli Saçılık gibi adil insanlarla çözer

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in “Tek adam rejimi yanlıştır, Tayyip Erdoğan için de yanlıştır, bizim adayımız için de yanlıştır, parti devleti anlayışı sistem olarak yanlıştır, parlamenter sistemi savunan kim olursa olsun biz onu destekleriz, ikinci tura Muharrem İnce kalırsa onu destekleriz, ikinci tura Meral Akşener kalırsa onu destekleriz" ifadesini değerlendirdi. "Bu mesele işte bu kadar nettir" diyen Özdil, sözlerine "Türkiye yakıcı sorunlarını çözecekse, yalakaların liboşların doldurulduğu akil tipler heyetiyle çözemez, Ahmet Şık gibi, Veli Saçılık gibi, Ayhan Bilgen gibi 'adil' insanlar heyetiyle çözebilir" diye devam etti.

Yılmaz Özdil, "Henüz sandığa gitmedik ama… Çoktan kazandık" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Milli Görüşçüler Atatürkçüleri kazandı. Atatürkçüler Milli Görüşçüleri kazandı. Açık söylüyorum… 'Bu ülkenin kuruluş değerleri, bizim de kuruluş değerlerimizdir, Atatürk kahramandır, Atatürk olmasaydı Cumhuriyet kurulamazdı, Cumhuriyet bütün mazlumların şemsiyesidir, sığındığı limandır' diyen Saadet Partisi genel başkan yardımcısı Birol Aydın, binsin sırtıma, Kabe'ye kadar taşırım."