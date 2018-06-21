Yılmaz Özdil'in ''Sırtıma binsin, Kabe'ye kadar taşırım" dediği Saadet Partili Birol Aydın: Atatürk şüphesiz bir kahraman

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Atatürk'ün kahraman, Cumhuriyet değerlerinin ise mazlumların sığınacak limanı olduğunu söyledi. Son dönemin en çok konuşulan partisi olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ile ilgili sorulara yanıt veren Milli Görüşçü Aydın, Cumhuriyet değerlerinin mazlumların sığınacağı liman olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Bizim bu ülkenin hiçbir temel değeri ile sorunumuz olamaz, Cumhuriyet ile de sorunumuz olamaz. Cumhuriyet bizimdir. İstiklal haribini, topyekun millet olarak ortaya koyduk. Büyük bir badireden çıktık, yeni bir Cumhuriyet inşa ettik. Ve bu Cumhuriyet bütün mazlumların şemsiyesi haline gelmiştir, sığınacak limandır. Bu vatan herhangi bir vatan toprağı değildir. Türkiye herhangi bir ülke değildir. Bu ülkede yapılan iyi ve güzel her ne varsa aslında bütün insanlık içindir." Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin, kendilerinin de kuruluş değeri olduğunu belirten Saadet Partili Birol Aydın, "Bu ülkenin kuruluş değerleri, bizim kuruluş değerlerimizdir. Bu milletin ortak değerleridir. Hangi inançla ile, hangi gaye ile bu ülke kurulmuşsa onu muhafaza etmek bizim görevimiz" dedi.