Yılmaz Özdil, Sözcü'yü 'zebra'ya benzetti: İftira mermisinin tetiğine bastılar...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gazete çalışanları için "zebra" benzetmesi yaptı. "Sözcü'nün zebra ailesi olarak adliyedeyiz topluca. İftira mermisinin tetiğine basmışlardı, drannn" diyen Özdil, "Koşuyoruz o günden beri çaresizce, yüreğimiz ağzımızda. Anlayacağız birazdan, birimize denk geldi mi acaba" ifadesini kullandı.

Sözcü'nün, aralarında imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu 4 çalışanı hakkında, "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda gazete muhabirlerindenGökmen Ulu ile Sozcu.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun gözaltına alınmıştı.

Yılmaz Özdil'in "Zebra" başlığıyla yayımlanan (26 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Namuslu gazeteci... Zebra'dır.

*

Siyah‐beyazdır. Zıtlıktır, karşıtlıktır.

*

Derisi siyah, şeritleri mi beyazdır? Derisi beyaz, şeritleri mi siyahtır? Senin niyetine bağlıdır.

Kimine göre ak'tır.

Kimine göre kara'dır. *

Asidir.

Sırtına binemezsin.

Gem vuramazsın.

Ama barışçıldır.

Kimseye düşman değildir. Kimseye saldırmaz.

*

Karıncayı bile incitmediği halde, daima risk altındadır. Daima tehlikededir.

Vahşi hayvanların hedefidir.

Buna rağmen...

Asla saklanmaz. Açık alanlarda gezer. Cesurdur.

Merttir.

*

Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Danca, Macarca, Çekçe, Portekizce, Rumence, Boşnakça, İsveççe, hemen her lisanda zebra'dır. Evrenseldir.

*

Eşek gibi değildir.

Kafası çalışır.

Önsezilidir.

Bön bön bakmaz, iyi görür. İyi duyar, iyi koku alır. Hisseder.

*

Sahte kimlikle dolaşmaz.

Her birinin şeritleri diğerlerinden farklıdır, insanların parmak izi gibidir, nüfus kağıdı gibi, adıyla sanıyla yaşar. Ömrü boyunca kim olduğu bellidir.

*

Kim olduğunu gösteren o şeritleri sayesinde... Parçalayıcı dişleri, yırtıcı pençeleri, pırrr diye uçacak kanatları olmadığı halde, en vahşi ortamlarda bile gayet rahat, gayet serinkanlı yaşayabilir.

*

Çünkü, başdüşmanı olan aslanlar kaplanlar leoparlar, renk körüdür. Aslan mesela, yeşili sarıyı, siyahı beyazı ayırtedemez, hareket eden hedeflere şuursuzca saldırır, açık alanda hareketsiz duran zebrayı gözden kaçırır. Kavurucu sıcakta topraktan yükselen buhar, görüş alanını titreştirdiği için, zebra şeritlerini rüzgarda salınan ot yığınlarına benzetir, kafası karışır. Pusuya yatar, hata yapılmasını bekler. Biri kıpırdarsa, saldırır. Ama hangisine? Topluca gezinen zebralar, tehlike yaklaşınca, çil yavrusu gibi dağılarak koşmaya başlar. E hepsi birbirine benziyor... Birini gözüne kestirip, saldırı planı yapamaz. Ona mı saldırayım, buna mı saldırayım derken, kafası iyice karışır, birini yakalayayım derken, hepsini elinden kaçırır.

*

Yani?

Ortam doğal ortamsa, herhangi bir suçu günahı olmadığı halde saldırıya uğrayan zebra, hayatta kalır.

*

Peki ya doğal ortam bozulursa?

*

En somut tehlikeler karşısında, en ciddi tehditlere aldırmadan, saklanmadan, korkmadan, çekinmeden, açık alanlarda mertçe dolaşan zebra... Namlunun ucunda çaresizdir.

*

Avcı tüfeğini doğrultur. Dürbünüyle nişan alır. Tetiği yoklar, basar. Drann!

*

İşte o anda...

Zebra koşusu başlar.

*

İçgüdüsel start verilmiştir. Etrafta aslan kaplan yoktur ama, drannn sesinden belli, topluca, yan yana omuz omuza, çılgınlar gibi koşarlar.

*

Yırttılar, kurtuldular sanırsın. Hiçbiri düşmedi, umutlanırsın. Herhalde ıskaladı.

*

Avcı sinsice gülümser.

*

Koşarlar koşarlar koşarlar, üç dakika beş dakika, tık... Biri tökezler, düşer.

Vurulmuştur.

*

Sıssss diye süzülen mermi, pufff diye saplanmıştır vücuduna. O an her şey bitmiştir aslında... Farkında değildir.

Kanı boşalana kadar koşar koşar koşar, son damla, düşer.

*

Ve bugün, Sözcü'nün zebra ailesi olarak adliyedeyiz topluca. İftira mermisinin tetiğine basmışlardı, drannn!

Koşuyoruz o günden beri çaresizce, yüreğimiz ağzımızda. Anlayacağız birazdan, birimize denk geldi mi acaba.