Yılmaz Özdil: Sedat Peker, yeni videosunda Zübük romanına yer vermeli; "Aziz Nesin 60 yıldır anlatıyor, bir de ben anlatayım, belki bu defa kavrarsınız" demeli!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddiaları değerlendirdiğin bugünkü yazısında, "Sedat Peker'in bugün anlattıklarını, Aziz Nesin tee 60 yıl önce anlatmıştı" diye yazdı.

Zübük kitabından bir bölüm paylaşan Özdil, yine kitaptan, "Zübük bir tane değil. Zübüklük içimizde. Yoksa, aramızdan böyle zübükler büyüyemezdi. Zübükleri, biz kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra da, hepimizde birer parça bulunan kendi zübüklüklerimizin bir tek Zübük'te birleştiğini görünce, ona kızıyoruz. İçimizdeki zübüklüklerden gerçekten kurtulmadan, Zübük'ten kurtulmamız mümkün değil" alıntısı yaparak şunları kaydetti:

"Her videosunda simgesel objeler kullanarak anlamlı mesajlar veren, masasına o günün ruhuna uygun kitaplar yerleştiren Sedat Peker, bence yeni videosunda mutlaka Zübük romanına yer vermeli. Aziz Nesin 60 yıldır anlatıyor, anlamadınız, bir de ben anlatayım, belki bu defa kavrarsınız demeli!"

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