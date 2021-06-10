Yılmaz Özdil: Sedat Peker geçmişte şöyle yapmış böyle yapmış, organize suç işlemiş filan, geçiniz kardeşim, şu anda millete büyük iyilik yapıyor

Organize suç örgütü lideri, Sedat Peker'in yayımladığı videolarda öne sürdüğü iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında, “Sedat Peker geçmişte şöyle yapmış böyle yapmış, organize suç işlemiş filan, geçiniz kardeşim, şu anda millete büyük iyilik yapıyor” diye yazdı.

Özdil bugünkü “Milleti harem selamlık otele göndereceksin, kendin kara para oteline gideceksin öyle mi?” başlıklı yazısında, iktidara ilişkin eleştirilerde bulundu.

“Haşemayı icat eden hukuk fakültesi öğrencilerinin hemen hepsi AKP'yle siyasete atıldı, belediye başkanı oldular, milletvekili oldular. AKP iktidar oldu, bütün milletvekilleriyle beraber Antalya'da kampa girdiler, haşema da böylece siyasi hayatımıza girmiş oldu” diyen Özdil, “Turizm başkentimiz Antalya'da harem selamlık plajlar açtılar. TBMM’nin sosyal tesislerindeki yüzme havuzunu harem selamlık hale getirdiler, kadın milletvekillerinin salı çarşamba, erkek milletvekillerinin cuma cumartesi girmesine izin verdiler. AKP'li belediyelerde 3-6 yaş arasındaki çocukların yüzme kursunu bile harem selam ayırdılar, 3 yaşındaki erkek çocuklarına erkek eğitmenler, 3 yaşındaki kız çocuklarına kadın eğitmenler kurs veriyordu, erkek velilerin 3-6 yaşındaki kız çocuklarını tribünden seyretmelerine bile izin verilmiyordu” örneklerini verdi.

Özdil ardından şunları kaydetti:

E, şimdi bakıyoruz… Dindar nesil ayağına yatan arkadaşlar, küresel karaparacıların süperlüks otellerinde, geceliği 106 bin liralık suitlerde avantadan kalıyorlar, bir zamanlar dizlerinin üstü bile görünmesin diye mayo bile giymezken, artık dünya alem görsün diye, instagramdan boy boy plaj locası, motoryat sefası paylaşmaktan utanmıyorlar, üç yaşındaki bebelerle aralarına branda gerecek kadar mutaassıpken, karanlık oligarklarla al takke ver külah olmuşlar, güya harem selam otellere helal sertifikası verirken, kokainlere casinolara bulaşmışlar.

Allah ile aldatanların nasıl çarpıldığını, dinibütün insanlarımızın samimi duygularını sömürenlerin ne hale geldiğini, ibretle seyrediyoruz.

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