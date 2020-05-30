Yılmaz Özdil: Sayın hükûmetimiz 2013 yılında “yanlış” yapmış ki, bu CHP'li kızımız tweet atarak başbakanı eleştirmiş, hayret!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ev hapsine çarptırılan CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga ile ilgili görüşlerine yer verdi.

Koyurga’nın söz konusu galiz küfür ve hakaretler içerdiği belirtilen tweet’leri attığı 2013 yılında neler yaşandığını kısaca özetleyen Özdil, Abdullah Öcalan’ın Erdoğan’a açık açık destek sunduğunu açıklamasını; ‘Ulusa Sesleniş’in ‘Millete Hizmet Yolunda’ şeklinde değiştirilmesini; alkol yasaklarının teker teker gelmesini; ‘TC’ ibaresinin kaldırıldığını; dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın Fethullah Gülen ile görüştüğünü; Gezi Parkı eylemlerini; Balyoz’u; ‘ayakkabı kutularını’ hatırlattı.

Özdil, yazısının sonunda, “Sayın hükümetimiz 2013 yılında “yanlış” olarak ne yapmış ki, bu Chp'li kızımız tweet atarak başbakanı eleştirmiş, hayret yani!” ifadesini kullandı.

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