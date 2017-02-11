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Yılmaz Özdil: Şam'da namaz kılmaya gidecekti, Şam'ar oğlanı oldu!

"ABD'ye dümeni kırdık, Putin askerlerimizi vurdu"

11 Şubat 2017 15:35

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, El Bab operasyonundan gelen şehit haberlerini ve Rusya'nın Türk askerlerini 'yanlışlıkla' vurmasını hatırlatarak, "Rusya'ya yanaştık… Obama beyzbol sopası gösterdi. ABD'ye dümeni kırdık… Putin askerlerimizi vurdu. Şam'a namaz kılmaya gidecekti. Şam'ar oğlanı oldu Türkiye" dedi.

Özdil'in Sözcü'de "Şam'ar oğlu" başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Şamar oğlanı…
Günah keçisinin Türkçesi'dir.
Herkes onu azarlar.
Herkes onu hırpalar.
Herkes hıncını ondan alır.
Hayali değildir…
Tarihsel kişiliktir.
Monarşi uygulamasıdır.
Şehzadeyle yaşıt olan gariban bir oğlan, saray tarafından boğaz tokluğuna istihdam edilirdi, şehzade herhangi bir konuda hatalı davranırsa, şehzade yerine bu gariban çocuk cezalandırılırdı. Böylece, şehzadenin ders alacağı, hatasını tekrar etmeyeceği düşünülürdü. Şehzadenin eğitimi sırasında duyduklarını öğrenmesin diye, genellikle işitme engelli çocuklar seçilirdi. İşitme engelli değilse, iki kulağına aynı anda tokat atılarak, kulak zarı basınçla patlatılırdı. Fikir beyan etmesini boşver, gıkını çıkarması bile yasaktı.
Dayağı yer, otururdu.
Kaldırır kaldırır döverlerdi.
Herkes öfkesini ondan çıkarırdı.

*

Başkasının suçunu…
O öderdi.

*

Ve, bakıyoruz şimdi halimize.

*

Öso'ya yanaştık…
Suriye fantomumuzu vurdu.
Kobani'ye yanaştık…
Işidçiler terörle saldırdı.
Nusracılara yanaştık…
Pydciler terörle saldırdı.
Barzani'yle iş tuttuk…
Olan Süleyman Şah'a oldu.
Mülteci kartını oynadık…
AB'den kovulduk.
Rusya'ya yanaştık…
Obama beyzbol sopası gösterdi.
Abd'ye dümeni kırdık…
Putin askerlerimizi vurdu.

*

Şam'a namaz kılmaya gidecekti.
Şam'ar oğlanı oldu Türkiye!

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