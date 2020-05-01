Yılmaz Özdil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu: Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, geçen yıl ile bu yılki İstanbul’daki ölen insan sayılarını karşılaştırdığı yazısında, ‘bulaşıcı hastalık’ ibaresine dikkati çekti. “Geçen yıl, grip veya zatürreden ölenlere ‘bulaşıcı hastalık’ yazılmamış! Geçen yılın ölüm raporlarında bir tane bile ‘bulaşıcı hastalık’ ibaresi yok!” diyen Özdil, siyasetten ve Türk Tabipleri Birliği’nden Koronavirüs’ten ölenlerin sayılarının gizlendiğine ilişkin açıklamada bulunan hekimlerine değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Ölüm sayılarını gizlemiyoruz. Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?” sözlerini hatırlatan Özdil, “Halbuki biz de tam olarak bunu soruyoruz zaten. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz?” diye sordu.

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