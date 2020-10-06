Yılmaz Özdil: Sağlık Bakanı bu işi yüzüne gözüne bulaştırdı; eğer Reis izin verirse istifa etmesi gerekir

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 'hasta' ve 'vaka' sayılarına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'işi yüzüne gözüne bulaştırdığı'nı belirtti. Özdil, "Eğer Reis izin verirse istifa etmesi gerekir" görüşünü savundu.

Özdil, "En azından iktidarın – Sağlık Bakanı'nın Türk ve dünya kamuoyundan açık özür borcu vardır. Salgın yönetiminde en temel yanlış saydam-dürüst davranmamak oldu. Halk tüm güvenini yitirdi. Ülkemize bundan daha büyük bir kötülük olamazdı.Bakan Koca, 1 Ekim 2020'de 2. bir açıklama yaparak verileri sakladıklarını bir kez daha itiraf etti ve ulusal çıkarları koruma gerekçesine sığındı." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Bu çok daha derin bir aymazlık (gaflet), çünkü gerçek durumumuzu ilgili devletler fazlasıyla biliyor. Nitekim Bakan Koca'nın 'uğursuz' (sinister) açıklamasını izleyen gün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye'den kural dışı vaka = hasta tanımlaması hakkında açıklama istedi. İngiltere, 3 Ekim'de başlamak üzere Türkiye'den dönecekleri–gelecekleri 14 gün karantinaya alacağını duyurdu. Böyle mi savunulur ülkenin ulusal çıkarları?" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "vaka sayısının gizlendiği" eleştirilerine yanıt verirken "pozitif çıkan her kişinin hasta değil vaka olduğu" vurgusu yaparak, "Bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı" dedi. Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, zaten 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu" diye konuştu.

TIKLAYIN | Sağlık Bakanı Koca, ‘vaka sayılarının gizlendiği’ suçlamasını böyle yanıtladı: Her pozitif çıkan kişi ‘hasta’ değil, bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı