Yılmaz Özdil: Rusya bize, eski döşediğinden daha uzun bir boruyu döşüyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi’nin ardından Türkiye’yle Rusya arasında imzalanan Türk akımı projesine değindi. Proje ilişkin “Rusya eski döşediğinden daha uzun bir boruyu bize döşüyor. Geçen defa dikine döşemişti, bu defa enlemesine döşüyor” yorumunu yapan Özdil, “Boşuna 'Türk akımı' demiyorlar yani. Ak'ım derken bokum demek böyle bi şey çünkü!” ifadelerini kullandı

Yılmaz Özdil’in bugün (13 Ekim 2016) yayımlanan “Türk akımı” başlıklı yazısı şöyle:

Sırf bu sene içinde… Adana'da tarla sürülürken doğalgaz bulundu. Muş'ta su sondajı yapılırken doğalgaz bulundu. Sakarya'nın üç ilçesinde doğalgaz bulundu. Fışkırıyor mübarek… Hatay'da doğalgaz bulundu. Konya ve Aksaray'da doğalgaz bulundu. Bulunma haberlerinin hepsini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı açıkladı. Karadeniz'de doğalgaz bulundu. Gerçi, Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu müjdeleyen yandaş gazete, Karadeniz'in hangi şehrinde doğalgaz bulunduğunu yazmadı ama, olsun. Edirne'de doğalgaz bulundu. Siirt'te doğalgaz bulundu. Gökçeada'da doğalgaz bulundu deseler kimse yemeyecek, avuçiçi kadar yer, hani nerde bulundu diye soracaklar, bu nedenle, Gökçeada açıklarında doğalgaz bulundu.

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Akp'nin gelişiyle beraber memlekete aniden bereket geldi. Eskişehir'de mesela, bir milyar ton kömür bulundu, bu rezerv sonraki yıllarda, bir buçuk milyar ton ve iki milyar ton şeklinde tekrar bulundu, uzun süredir bulunmuyor, tahminim yakında üç milyar ton olarak tekrar bulunur. Konya'da 70 milyar dolar değerinde kömür bulundu, Konya'ya termik santral kurulursa Atatürk Barajı'nın iki misli elektrik üretirmiş, düşün… İzmir'de ben diyeyim iki milyar ton, siz deyin üç milyar ton bulundu. Maraş'ta tüm memlekete 20 sene yetecek kadar, Amasra'da 50 milyar dolarlık kömür bulundu. Enerji bakanlığımızın yetkilileri, son 10 senede 200 milyar dolarlık kömür bulduğumuzu, bulmaya devam ettiğimizi açıkladı.

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Bi ara kömürden sıkıldık, habire doğalgaz buluyorduk. 2003'le 2007 arasında Bursa'dan Ankara'ya Sinop'tan Diyarbakır'a, Akdeniz'den Marmara'ya, Allah sizi inandırsın, Tuz Gölü'nde bile doğalgaz bulunmuştu. Bilahare, aslında Tuz Gölü'nde doğalgaz bulunmadığı, Tuz Gölü'nün altına doğalgaz deposu yapılacağı, yalaka medyamızın doğalgaz lafını duyar duymaz, Tuz Gölü'nde doğalgaz bulundu manşetini patlattığı ortaya çıktı. Tuz Gölü'nün altına yapılacak olan deponun 2008'de biteceği açıklandı, 2008'e gelince 2011'de biteceği açıklandı, 2011'e geldik, 2015'te biteceği açıklandı, en son 2019'da biteceğini yazdılar. Bu gelişmelerden haberi olmayıp “Tuz Gölü'nün altındaki depoyu gezdim, muhteşem” diye yazan öküz bile var.

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Akp sayesinde petrol bulma konusunda Suudilere bile beş bastık… Manisa'da bulduk, Niğde'de bulduk, Isparta'da bulduk, Antep'te bulduk, hepsi en yüksek graviteliydi, Antalya sahilinde kıyıya çok yakın bulduk, Karadeniz'de bulunanı en az 40 sene yetecek kadardı, ertesi sene Isparta'da ilk kez petrol bulunduğu açıklandı, haber ajansları flaş flaş flaş diye duyurdu, Cudi'de petrol bulundu, o zamanlar sayın hükümetimiz sayın Apo'yla müzakere halindeydi, “barış ve çözüm süreciyle birlikte bölgede petrol arama çalışmalarını hızlandıran TPAO, Cudi dağı eteklerinde petrole rastladı” denildi. Bu haber üzerine oturdum, “bunlar yakında bestler dereler bölgesinde direkt benzin de bulur” diye yazdım. İki üç gün geçti geçmedi, enerji bakanımız bizzat izah etti, “hazırlıklarımız tamamlandı, en geç 2016'da Kandil dağında petrol çıkaracağız” dedi iyi mi!

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Resmi açıklamalara göre, Türkiye'de açılan her üç kuyudan birinde petrol bulundu… Ki, bu ortalama dünya rekorudur. Çünkü, dünya tarihinde, petrol keşfedildiğinden beri, üç kuyudan birinde petrole denk gelen bizden başka herhangi bir ülke yok!

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Giresun'da altın rezervi bulundu, Balıkesir'de altın rezervi bulundu, Uşak'tan Erzurum'a kadar boydan boya altın çıktı. Meğer memleket kuyumcu vitrini gibiymiş, haberimiz yokmuş… Başbakan Konyalıyken, Konya'da altın rezervi bulundu, başbakanlık makamı Erzincan'a geçince, Erzincan'da altın rezervi bulundu. Başbakan Rize'liyken, MTA açıklamıştı, Rize bölgesinde altın, gümüş, bakır, uranyum, linyit, çinko, kurşun, bentonit, demir, mermer, feldspat, kaolen, pirit, manganez yatakları vardı. Dikkatli baksalardı, elmas madeni de bulabilirlerdi.

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Kütahya'da bir milyar ton bor rezervi bulundu, beş bin sene yetecek kadarmış, biraz idareli kullanmakta fayda var yani… Çanakkale, Malatya, Sivas, Eskişehir'de toryum bulundu. Yandaş Akşam gazetesi “Türkiye 120 trilyon dolarlık toryum üzerinde oturuyor” manşeti attı. 120 trilyon dolar… Geçenlerde uzman diye ekrana çıkarılan hıyarın biri “15 Temmuz darbesinin asıl hedefi, Türkiye'nin toryumuna el koymaktı” dedi. Van Gölü'nde uranyum bulundu, gölün tabanı komple uranyum yatağı çıktı. Kayseri'de dokuz trilyon dolarlık neptünyum bulundu. Gerçi, neptünyum'un doğada bulunabilecek maden gibi bi dalga olmadığı ortaya çıktı ama, o kadar kusur neptünyum'da da olurdu gari…

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Onu bulduk, bunu bulduk derken, o arada Nuh'un gemisini bile buldular. 12 metre olduğunu açıkladılar. Dörder metreden iki tane fil koysan, daraşlık bi gemiydi demek ki… Ayakta dursalar iki tane ince uzun zürafayı anca sokarsın, hadi diyelim maymunlar fillere bindi, iskelede bekleşen gergedanlar nereye sığacak? İster misin Nuh'un gemisini bulduk derken, Nuh'un gemiciğini bulmuş olalım… Neyse.

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Geçen sene, Marmara denizinde doğalgaz buldular, fay hattı arıyorlardı, şırrak, doğalgaz buldular. Niğde'de tuz arıyorlardı, kısmet, gene doğalgaz buldular. Batman'da buldular. Tekirdağ'da buldular. Çanakkale'de buldular, 20 sene yetecek kadar… Silivri'de doğalgaz buldular, üşenmedim sordum, 2013, 2008 ve 2004'te Silivri'de doğalgaz buldukları yer çıktı. Samsun'da buldular. Bolu'da buldular. Enerji bakanımız müjdeledi, Istranca'da da buldular.

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TPAO genel müdürümüz bizzat ifade etti, “Türkiye 2023'te petrol ve doğalgaz ihtiyacının tamamını kendi kendisine karşılayacak” dedi.

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E haliyle, bu açıklamalara güvenen sayın ahalimiz, uçak krizi sırasında ne dedi?

“Rızkı veren Allah, Rusya gazı keserse tezek yakarız” dedi.

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Netice kardeşim?

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Türk akımı anlaşması imzalandı.

Rusya eski döşediğinden daha uzun bir boruyu bize döşüyor.

Geçen defa dikine döşemişti, bu defa enlemesine döşüyor.

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Boşuna “Türk akımı” demiyorlar yani.

Ak'ım derken bokum demek böyle bi şey çünkü!