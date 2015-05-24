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Politika

Yılmaz Özdil: Oruçluyken, cumhurbaşkanımızı ısırmak, yalamak orucu bozar mı?

Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine gelen vatandaşın 'Isırırım Erdoğan'ı, yalarım' sözlerini ti'ye aldı

24 Mayıs 2015 12:27

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yaklaşan Ramazan öncesi miting meydanlarında yapılan röportajlar esnasında kameralara yansıyan tartışma yaratan açıklamaları ti'ye aldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitingi öncesi bir vatandaşın "Isırırım Recep Tayyip Erdoğan'ı, yalarım" sözleri üzerinden geleneksel hale gelen Ramazan sorularına gönderme yapan Özdil, "Oruçluyken, cumhurbaşkanımızı ısırmak-yalamak orucu bozar mı?" diye sordu.

Özdil'in Sözcü'de "Bu seneki Ramazan'da merak edilen sorular" başlığıyla yayımlanan (24 Mayıs 2015) yazısı şöyle:

Oruçluyken, cumhurbaşkanımızı ısırmak-yalamak orucu bozar mı?

*

Ak sakallı yandaş medya patronunun erkek erkeğe aşık olması gibi… Niyetliyken rüyada Şems görürsek, boy abdesti almamız gerekir mi?

*

Başyağdanlık Mehmet Barlas’ın çok insancılsınız, çok tatlısınız, bal gibisiniz sözleri yanlışlıkla yutulursa, oruç sakatlanır mı?

*

Tabancalarım var, mermilerim var, şöyle atarım, böyle sıkarım diyen jöleli dururken… Kurusıkı iftar topu patlatmak israf değil midir?

*

Herkesin zırhlı mercedesi olmadığına göre, teravihe skoda’yla gitmek caiz midir?

*

Namaz vakitleri Akp mitinglerine göre ayarlanıyor, ezanlar 50 dakika geç okutuluyorsa… Kafamıza göre müezzin ayarlayıp, iftarı bir saat erken açabilir miyiz?

*

Oruçlu olduğumuzu unutarak, memleketi parsel parsel satmaya devam edersek, kefaret gerektirir mi, kaza orucu yeterli midir?

*

Chp’li Kadıköy belediyesinde oturan birinin, Akp’li Üsküdar belediyesi tarafından hizmete açılan Kabe maketinin önünde tespih çekmesi, helal midir?

*

Orucu hurma carpaccio’yla açmak, sevabı azaltır mı?
Martini kadehiyle alkolsüz mojito içmek, haram mıdır?

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Ramazan bayramında emekliye çift maaş ödemek, mekruh mudur?

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Yandaş gazetenin haberine göre, bir milyar dolarlık Ak Saray’da limon ve elma kabukları bile ziyan edilmiyor, temizlikte kullanmak için sirke kurduruluyor, akşamları sofraya sadece bir tas çorba geliyorsa… Fitrelerimizi Ak Saray’a vermemizde sakınca var mıdır?

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