Yılmaz Özdil: Ölümcül risk taşıyan görevi hiç kimse kabul etmedi, Türkiye gönüllü oldu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında, ABD dahil NATO’nun Afganistan’dan çekilmesinin ardından Türkiye’nin başkent Kabil’deki havalimanının güvenliğini üstlenmesini değerlendirdi.

14 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesini hatırlatan Özdil, “Ne konuştuklarını bilmiyoruz ama, asrın liderimiz ‘hamdolsun’ dedi. Bilahare, ABD tarafından açıklandı. Böylece, Amerikan askerlerinin iki ay içinde Afganistan'dan tamamen çekileceği, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın bundan böyle altı yıl boyunca Türk askeri tarafından korunacağı ortaya çıktı. Bu ölümcül risk taşıyan görevi hiç kimse kabul etmemişti. Asrın liderimiz gönüllü olmuştu. Bize yıkmışlardı. Alavere dalavere Türk Memet nöbete olmuştu yani” diye yazdı.

ABD dahil bütün NATO ülkelerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından bölgedeki bütün terör örgütleriyle Türk askerinin baş başa kalacağını ifade eden Özdil, “Afganistan dağlık bir ülke, deniz ulaşımı yok, karayollarında tankla bile yolculuk yapsan güvenli değil, o kadar tehlikeli, dolayısıyla, dünyayla bağ kurulan tek nokta, Kabil Hamid Karzai Havalimanı” dedi.

Hamid Karzai ve ailesi hakkında bilgiler paylaşan ve bu isimlerin ABD’de yaşadıklarını, Dubai'de emlak kralı olduklarını ifade eden Özdil, yazısına şöyle devam etti:

“Ve, işte bu Afganistan'ın, Hamid Karzai adını taşıyan Kabil'deki havalimanını koruma görevini bizim evlatlarımıza yıktılar.

NATO terk etti.

Amerikalılar terk ediyor.

Türkiye gönüllü oldu.

Bizim evlatlarımız koruyacak.

ABD'ye posta koyuyormuş gibi görünmek, Amerikan karşıtı dindar nesiller olarak bilinmek, hakikaten büyük Kabil'iyet istiyor!"

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