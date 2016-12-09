Yılmaz Özdil: Neymiş, eğitimde Afrika seviyesine yuvarlanmışız, AKP'nin muhteşem politikasını kıskanıyorlar!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde açıklanan PISA sonuçlarıyla ilgili olarak "İmamlaştırılan eğitim sistemimiz tel tel dökülüyormuş, OECD ülkeleri arasında sonuncuymuşuz, öğrencilerimiz fen bilimleri ve matematikte 14 sene geriye gitmiş, 2003 senesine göre daha kötü durumdalarmış, kendi lisanında okuduğunu anlama ortalaması bile düşmüş, neredeyse yarısı okuduğunu anlamıyor, kavramıyormuş, aynı eğitimi alan Avrupa ülkelerindeki akranlarına göre üç sene geriden geliyorlarmış, Afrika seviyesine yuvarlanmışız filan" dedi. Özdil, "Bana sorarsanız, bu araştırmayı yapanların ne ilimden haberi var, ne bilimden. AKP'nin muhteşem eğitim politikasını kıskanıyorlar" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil'in "Okuma üfleme" başlığıyla yayımlanan (9 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Tillo evliyalarının kerametleri projesi var. Lise öğrencilerimiz tarafından tasarlandı, TÜBİTAK tarafından bilimsel bulunarak, sergiye kabul edildi. Bu projede, şeyh ismail fakirullah, şeyh hamzel kebir, sultan mahmud memduh, şeyh hasan-ül fatirin gibi evliyalarımızın kerametlerine yer veriliyor. Özellikle, aynı anda iki yerde birden görülebilen şeyhin kerameti gerçekten çok bilimsel.

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Mahremiyeti koruyan önlük projesi var. Lise öğrencilerimiz tarafından tasarlandı, TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi seçildi. Projeye göre… EKG çekilirken hastanın göğüs bölgesinin çıplak olması gerekiyor, bu durum hastada utanma, sıkılma, heyecanlanma etkisi yapıyor, bu önlüğü hastaya giydiriyoruz, önlüğün göğüs bölgesi kapalı, sadece elektrotların yerleştirileceği kadar delikler var, böylece sağlık personeli hastaya hiç temas etmeden, göğüs bölgesini hiç görmeden, mahremiyet çerçevesinde EKG çekebiliyor.

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Hacı robot var… Ortaokul öğrencilerimiz tarafından tasarlandı, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na kabul edildi. Robot ihram giyiyor, Kabe'yi tavaf ediyor, Arafat vakfesini yerine getiriyor. Daha da geliştirilmesi ve haccın diğer vaciplerini yerine getirebilmesi için sponsor aranıyor.

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Ayet okunmuş fasulye projesi var. Lise öğrencilerimiz tarafından tasarlandı, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na kabul edildi. Ses yalıtımlı üç ayrı saksıya fasulye ekiliyor, birinci saksıya dünyaca ünlü hafızlar Mustafa İsmail ve Abdüssamed'in sesiyle Kuran'ı Kerim okunuyor, ikinci saksıya gürültülü şarkılar okunuyor, üçüncü saksıya hiç ses verilmiyor. Bir hafta sonra… Gürültülü şarkılar okunan saksıda çimlenme bile olmuyor, sessiz ortamdaki saksıda 11 santimlik fasulye oluyor, ayet okutulan saksıda 33 santimlik fasulye yetişiyor.

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Kötü söz kavanozu projesi var. Lise öğrencilerimiz tarafından hazırlandı, TÜBİTAK Bilim Şenliği'nde sergilendi. İki cam kavanoza iki parça peynir konuluyor, öğrencilerimiz sırayla bir kavanoza iyi sözler söylüyor, bir kavanoza kötü sözler söylüyor. Üç günün sonunda… Kötü söz kavanozundaki peynir küfleniyor.

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Tatlı kelam projesi var. Lise öğrencilerimiz tarafından hazırlandı, TÜBİTAK Bilim Şenliği'nde sergilendi. İki saksıya, aynı bitki ekiliyor, bir saksıya tatlı sözler söyleniyor, öbürüne hiçbir şey söylenmiyor. Bir ay sonra… Tatlı sözler söylenen bitki daha çok büyüyor.

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Allah'ın emri peygamberin kavliyle projesi var. Lise öğrencilerimiz tarafından hazırlandı, TÜBİTAK tarafından bilimsel bulundu. Değerlerimiz çerçevesinde aile birliği kurulurken, erkek tarafının kız tarafına bu proje kapsamında yaklaşması gerektiği izah ediliyor.

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Bir selam da bizden size selamünaleyküm projesi var. Lise öğrencilerimiz tarafından hazırlandı, TÜBİTAK Bilim Şenliği'nde sergilendi. Siz yolda gördüğünüz ve tanımadığınız birine selamünaleyküm diyorsunuz, o da size aleykümselam diyor, proje bu.

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Hal böyleyken…

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Neymiş efendim…

Kısa adı PISA olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın sonuçları açıklanmış, imamlaştırılan eğitim sistemimiz tel tel dökülüyormuş, OECD ülkeleri arasında sonuncuymuşuz, öğrencilerimiz fen bilimleri ve matematikte 14 sene geriye gitmiş, 2003 senesine göre daha kötü durumdalarmış, kendi lisanında okuduğunu anlama ortalaması bile düşmüş, neredeyse yarısı okuduğunu anlamıyor, kavramıyormuş, aynı eğitimi alan Avrupa ülkelerindeki akranlarına göre üç sene geriden geliyorlarmış, Afrika seviyesine yuvarlanmışız filan.

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Bana sorarsanız, bu araştırmayı yapanların ne ilimden haberi var, ne bilimden… Akp'nin muhteşem eğitim politikasını kıskanıyorlar.

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Şimdilik sadece tübitaktan proje aşamasındayız… Okullarımızı komple “proje okul” haline getirelim, siz asıl o zaman görün oecd'yi moecd'yi!