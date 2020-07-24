Yılmaz Özdil: Ne kadar “dindar” olduklarını gösterebilmek için “çok dindar” Zoe'nin gülümsemesi altında namaz kılmaları olsa olsa takdiri ilahidir!

Danıştay 10. Dairesi'nin 1934 tarihli "müze yapılmasına" ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınacak. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde Ayasofya'da bulunan Zoe mozaiğinin hikâyesine yer verdi.

Özdil, Bizans İmparatoru'nun kızı olan Zoe'nin babası öldükten sonra tahtın boş kalmaması için yaptığı birbiri ardına evlilikleri; ilk kocasını aşık olduğu adamla evlenmek için öldürdüğünü anlattı. Bugün Ayasofya'da yer alan mozaikte ise Zoe'nin ilk kocasının bedeninin ancak üçüncü kocasının kafasının yer aldığını ve Zoe için "Çok dindar" yazdığından bahseden Özdil, şunları kaydetti:

"Ayasofya'da mozaik denince, hazreti İsa'dan, Meryem ana'dan, hırıstiyan azizlerinden filan bahsederler ama, bana sorarsanız Ayasofya'daki en önemli mozaik, Zoe'dir. Çünkü, Ayasofya'nın kaderi de bir nevi böyledir. Kiliseydi. Cami oldu. Müze oldu. Gene cami oldu. Bina aynı… Surat habire değişiyor. Ve bugün, asrın liderimizin açılışıyla Ayasofya'da namaz kılınacak. Gün olarak tarihidir. Ne kadar “dindar” olduklarını gösterebilmek için “çok dindar” Zoe'nin gülümsemesi altında namaz kılacak olmaları ise, olsa olsa takdiri ilahidir!"

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