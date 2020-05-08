Yılmaz Özdil: Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi bizim normalleşme, kapısında kilit var, üç tarafı açık!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerin gevşetilerek normalleşme denilerek atılan adımları eleştirdi. Camilerin virüsün bulaşacağı gerekçesiyle kapatıldığını ancak AVM'lerin açıldığını; 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının olduğunu ancak 66 yaşındaki Fatih Terim'in maça çıkacağını; vaka sayısının 359 kişiyken ligleri durduklarını ancak her gün 2 bin yeni vaka çıkıyorken ligleri başlatacaklarını belirten Özdil, "Buna 'normalleşme' diyorlar. Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi bizim normalleşme… Kapısında kilit var, üç tarafı açık!" eleştirisinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Özdil, bu konuyu da şöyle eleştirdi:

"Toplum sağlığı inşaata benzemez, hastane binası yapmak maharetse, hekimleri değil, müteahhitleri sağlık bakanı yapalım demiştim. Hayaldi gerçek oldu… Futbol liglerinin başlamasına sağlık bakanı değil, müteahhit Nihat Özdemir karar verdi!"

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