Yılmaz Özdil: Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ile neler yapılamaz?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, her yıl klasik haline gelen "Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ile neler yapılabilir?" sorusuna ironi yaparak "Neler yapılamaz?" diye sordu.

Maliyeti ile tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderme yapan Özdil, "Tam biletinize 55 milyon liralık büyük ikramiye isabet etsin, saraydaki pencerelerin anca 10’da birine cam takabilirsiniz. Gerisini naylonla örtmeniz lazım" dedi. Yılmaz, örneklerine devam ederek, "Büyük ikramiyeyle Ak Saray’ın elektrik-doğalgaz faturasını anca iki ay ödeyebilirsiniz. Geriye kalan 10 ay tezek yakmanız lazım" ifadesini kullandı.

Özdil'in Sözcü'de "Piyango" başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Her yılbaşı klasik haberdir.

Milli Piyango’nun büyük ikramiyesiyle neler yapılabilir?

225 tane ev alınabilir.

Her ay 490 bin lira faiz alınabilir.

333 bin çeyrek altın alınabilir.

92 bin koyun alınabilir filan.

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Peki neler alınamaz?

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Mesela, Ak Saray’ın sırf camları bile alınamaz. Tam biletinize 55 milyon liralık büyük ikramiye isabet etsin, saraydaki pencerelerin anca 10’da birine cam takabilirsiniz. Gerisini naylonla örtmeniz lazım.

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Büyük ikramiyeyi komple lale’ye çim’e ıhlamur ağacı’na yatırsanız bile, Ak Saray’ın yıllık bahçe bakımının anca yarısını yapabilirsiniz. Bahçenin kalan yarısını ot bürümesin diye tarla yapmanız lazım.

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Büyük ikramiyeyle Ak Saray’ın elektrik-doğalgaz faturasını anca iki ay ödeyebilirsiniz. Geriye kalan 10 ay tezek yakmanız lazım.

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Büyük ikramiye tam biletinize bile çıksa, 1150 küsur odanın yıllık temizlik masrafını karşılayamazsınız, anca yarısının deterjanını alabilirsiniz. Öbür odaları, yalakaların yalayarak parlatması lazım.

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Büyük ikramiyemi vereyim, asrın liderimiz örtülü ödenek olarak kullansın deseniz… Anca 15 gün yetiyor. İsraftan kaçınan, tutumlu asrın liderimizin mütevazı örtülü ödenek masrafını karşılayabilmeniz için, her sene 24 defa yılbaşı büyük ikramiyesi kazanmanız lazım.

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Asrın liderimizle alakası olmayan bir örnek vermek gerekirse… Oğlunuza evdeki paraları sıfırla deseniz, oğlunuz 24 saat boyunca evdeki paraları sıfırlasa, gene de bitmese, hâlâ 30 milyon avro kaldı babacığım dese… Sıfırlananlardan vazgeçtik, yılbaşı büyük ikramiyenizle, o harçlık misali kıyıda köşede kalan 30 milyon avroyu bile alamazsınız. Başınızı ellerinizin arasına koyup, düşünmeniz lazım.

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Milletçe ne kadar şanslı olduğumuzu, piyangonun zaten bize çoktaaan vurduğunu anlatmak için yazıyorum bunları.

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Talih kuşu iyi ki kafamıza etmiş yani.

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Asrın liderinin böylesini…

Noel baba bile getiremez vallahi!