Yılmaz Özdil: 'Maskeli balo'nun maskesini düşürdü, veresiye defteri kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı kampanya sonrasında Ankaralı vatandaşlar mahallelerdeki bakkal, kasap ve manavlardaki veresiye defterindeki ihtiyaç sahibini borcunu ödemeye başladı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde başkan Yavaş'ın başlattığı kampanyaya yer verdi.

"Varlığıyla onur duyduğumuz Mansur Yavaş'ın veresiye defteri kampanyası, elbette karşılıksız iyiliğin gücünü hatırlattı" diyen Özdil, "Maskeli balo'nun maskesini düşürdü, veresiye defteri kampanyası" ifadesini kullandı. Yavaş'ın kampanyasını öven Özdil, sözlerine "ama" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, milyonlarca dolar dökülerek, fiberglas dinozor heykelleri dikilen başkentimizde, evine aldığı ekmeğin bile parasını ödeyemeyip, yaz deftere diyen insanlarımız olduğunu hatırlattı.

Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothieler içilen şatafatlı sarayların hemen arka sokağında, canı çektiği için alt tarafı bir paket puding alıp, ödeyemediği dört lirayı veresiye defterine yazdıran… Tesettür sosyetesinin lale devri sofralarında kırk günlük bebeğe tek taş pırlantalar takılırken, bebeğine içireceği bir şişe süt için yaz deftere demek zorunda kalan anneler olduğunu hatırlattı."

Özdil yazısını şöyle noktaladı:

Kazandığı gün…

“Bize Mustafa Kemal'in Ankarası'nı geri aldı, Anıtkabir'i bize geri aldı, Atatürk Orman Çiftliği'ni bize geri aldı, Hacı Bayram Camisi'ni bize geri aldı, sadece 25 yıldır hasretini çektiğimiz şehrimizi değil, 96 yıl önce kurduğumuz başkentimizi bize geri aldı” demiştim.

Eksik söylemişim…

Bizi, bize geri verdi Mansur Yavaş.

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