Yılmaz Özdil: insaniyet namına halay çekenleri uyarmak lazım, kıyıdan uzaklaşın kardeşim!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, döviz kurundaki rekor yükselişin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikası açıklamasıyla hızlı bir şekilde düşmesine sevinenleri, Japonya’daki 2004 yılındaki depremin ardından yaşanan tsunami felaketine benzetme yaparak uyardı.

Özdil, “Merkez’deki fay kırıldı. 18 seviyesindeki dolar çekildi çekildi çekildi, 12'ye geri çekildi. Sayın ahalimiz ‘atlattık’ diye düşünüyor. ‘Ekonomi kurtuldu’ diye düşünüyor. Ekonomi profesörlerinin dilinde tüy bitti, hâlâ anlamıyorlar… Belki son çare, deprem profesörlerinin anlatmasında fayda var. Çünkü insaniyet namına, halay çekenleri uyarmak lazım… Kıyıdan uzaklaşın kardeşim!” ifadelerini kullandı.

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