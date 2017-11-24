Yılmaz Özdil: 'Hukuku guguk yapmayın' diye yalvardık, 'bumerang gibi size döner' diye uyardık!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab hakkında, "Sanık Rıza tanık oldu" dedi. Özdil, "Hukuku guguk yapmayın diye yalvarırken, bumerang gibi size geri döner diye uyarırken bunu anlatmaya çalışıyorduk maalesef" dedi.

Özdil'in "Sanık Rıza tanık oldu" başlığıyla (24 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Başbakanımız Binali bey konuştu, “Rıza Sarraf sanık olarak açılan davada tanık yapıldı, adalet bunun neresinde, bu yapılan insan hakları ihlalidir” dedi.

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İyi ama…

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Ergenekon davasında…

PKK tanık yapılmadı mı?

Sanık tanık yapılınca, TSK sanık olmamış mıydı?

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Danıştay saldırısı davasında müebbete çarptırılan sanık, Ergenekon davasında hem tanık, hem gizli tanık yapılmadı mı?

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Deniz Feneri davasında…

Sanıklar tanık yapılmadı mı?

Sanıklar tanık yapılınca, savcılar sanık yapılmamış mıydı?

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Sanıklar tanık yapılınca, sanık yapılan savcı… “Zekat hırsızlarını koruma altına alan bir güç var, ben bu güce ‘hırsızların imparatoru' diyorum, hem altında yeralan figüranları koruyor, hem de kendisine ulaşılmasını engelliyor, Anayasa'ya göre hukuki zeminde çalışması gereken tüm kurumları kontrol altında tutuyor, soruşturma savcılarını görevden aldırıyor, delilleri yok ediyor, zekat hırsızlarını da kamuoyuna masum maskesiyle pompalıyor, her şey apaçık ortada, hani halk arasında tabir vardır, arife tarif gerekmez, damda gezer miyav der” dememiş miydi?

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Hrant Dink davasında…

Hrant'ı öldüren tetikçi sanık, tanık yapılmadı mı?

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Ali İsmail Korkmaz davasında…

Sanık polis, tanık yapılmadı mı?

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Fetocular tanık…

Sözcü sanık yapılmadı mı?

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Şimdi ne diyor nalıncı keseri Binali bey…

“Sanığın tanık yapılması insan hakları ihlalidir” diyor!

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Hukuku guguk yapmayın diye yalvarırken, bumerang gibi size geri döner diye uyarırken bunu anlatmaya çalışıyorduk maalesef.

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Kendinizi mahvettiniz, doğrusu hiç umurumuzda değil de…

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